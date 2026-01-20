42天狂抓832毒駕！新北警今展開「酒毒駕大執法」

新北警將加強酒駕、毒駕取締。（圖／翻攝畫面）





新北市長侯友宜日前召開市政會議，直指毒駕與酒駕同樣嚴重影響駕駛人判斷力、反應力，是不可忽視的重大交通安全隱憂，新北交大有鑑於此，也特別規劃酒（毒）駕大執法，從今天（20日）開始至3月5日止，將結合全市警力執行區域聯防，針對餐飲營業場所密集路段、各區域間聯外道路，以及酒（毒）駕高風險時段與地點，加強取締勤務，透過設置路檢點及機動巡邏攔檢，提高查緝密度與即時性，並結合唾液快篩等科技工具，強力打擊酒（毒）後駕車行為。

新北交大統計，去年取締酒駕件數共計4586件，其中涉及公共危險罪者共1757件，取締毒駕件數達1501件；此外，根據今年1月14日最新數據，近42天內即查獲832件毒駕案件，顯示毒駕行為已對交通安全與執法量能造成高度衝擊。

新北交大有鑑於此，從今天（20日）開始，至3月5日為止，將結合全市警力執行區域聯防，針對餐飲營業場所密集路段、各區域間聯外道路，以及酒（毒）駕高風險時段與地點，加強取締勤務，透過設置路檢點及機動巡邏攔檢，提高查緝密度與即時性，並結合唾液快篩等科技工具，強力打擊酒（毒）後駕車行為。

新北市警局表示，防制酒（毒）駕工作24小時不間斷，民眾務必落實「酒前不開車」原則，聚會時多利用大眾運輸工具、計程車或代駕服務；飲酒翌日若仍有交通需求，也應避免自行駕車，切勿心存僥倖，共同維護自身及其他用路人的生命安全。

