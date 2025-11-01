42家廠商提供1500職缺 高雄徵才活動初步媒合率57%
【記者 王苡蘋╱高雄 報導】高雄市勞工局於(1)日下午在高雄火車站南側廣場，舉辦「樂業高雄，幸福融融」聯合徵才活動，江健興局長特率領服務團隊現場關懷面試媒合情形，並為廠商及求職民眾加油打氣。此次活動共計有42家各產業廠商，提供營運店長、工程師、技術員、國貿人員、企劃專員及顧客服務專員等多種職位，經統計，總投遞履歷達到883人次，初步媒合率為57%。且為進一步推動就業機會，加速重返職場，勞工局於現場特別設置「五五找頭路」、「婦女再就業」及「青年職得好評」就業獎勵諮詢專區，宣導就業促進津貼政策資訊，協助中高齡與二度就業及青年求職者了解相關政策及申辦流程。
勞工局表示，本次聯合徵才活動，廠商共提供約1,500個各式工作機會，其中，家福(股)有限公司吸引54人次應徵，最受求職者喜愛，其他包括鴻海精密工業、華泰電子與萊爾富國際(股)公司等公司也同樣受到求職者的青睞，分別吸引49、44及42人次應徵。勞工局也在現場設置「五五找頭路」、「婦女再就業」及「青年職得好評」等就業獎勵諮詢專區，為年滿55歲以上(中)高齡失業者、因家庭因素退出勞動市場的婦女及尚未就業的青年朋友提供就業、職訓資訊與政府相關的就業獎勵諮詢。
一名年約近59歲張小姐前來求職諮詢，過往曾從事印刷業，因家人生病需要照顧，已中斷工作多年，擔心自己中高齡求職不易、也因中斷工作多年較缺乏自信心，與現場就服員就業諮詢後，了解自己符合「婦女再就業」獎勵計畫，經公立就服站推介工作並穩定就業滿3個月，就可一次申請最高補助3萬元，帶給她很大的動力，本次前往面試餐飲業服務人員，也期待能順利上工。
另一位王先生年約23歲，高職多媒體相關科系畢業，過去曾在餐飲店服務2個月，但因疾病因素未能繼續工作，經過一年多的療養後，想要重回職場，經諮詢符合「青年職得好評計畫」的資格，針對15歲至29歲失業期間連續達6個月以上之本國籍青年，政府將免費提供3次深度就業諮詢，穩定就業後，再發給3萬元獎勵金，期望可以透過面試的機會，順利找到適合的工作。
勞工局指出，舉辦徵才活動的目的，就是直接媒合徵才與求職兩端的需求，因此勞工局希望透過政府的就業獎勵方案，能提高民眾的就業意願，鼓勵有就業需求的市民朋友，勇敢踏上求職之路，同時發揮個人特質、經驗與優勢，讓廠商得以進用所需領域的優秀人才，協助勞資雙贏。市民朋友如想了解更多的徵才活動、求職資訊、職訓課程與獎助政策措施，也歡迎持續關注訓練就業中心的最新訊息，或就近向各就業服務站(台)洽詢。（圖╱高市府勞工局提供）
其他人也在看
防治非洲瘟豬 國民黨醫療委員會：邊境把關、阻絕境外 中央地方一起來
對於蘇一峰醫師在臉書上表示，台灣過去有數十萬件不用查驗的入境品，境外移入可能就是非洲豬瘟侵台的破口，應該中央地方一起努力、防疫於境外，如只追究責任，根本無法解決問題，國民黨醫療委員會表示，「深表贊同！」中時新聞網 ・ 8 小時前
中研講堂新竹開講 聚焦農業永續與科學史反思
（中央社記者吳欣紜台北31日電）中研院今天表示，中研講堂將於11月12日前進新竹開講，活動即日起開始報名，將從農生科技與人文歷史雙重面向，邀大家一同思考，科學如何為人類提供關鍵解方。中央社 ・ 1 天前
瑞基 擴展海外市場
瑞基（4171）受惠豬瘟疫情，原本外銷相關豬瘟檢測產品，有機會供應國內需求，加上營運調整近尾聲，開拓新市場逐步發酵，帶動10個交易日漲幅高達44.7％，10月31日以24.75元作收，漲幅3.12％，成交量484張。技術面短線有過熱現象。工商時報 ・ 2 小時前
哈瑪斯再歸還3遺體 以色列稱並非人質
（中央社耶路撒冷1日綜合外電報導）以色列軍方今天表示，其昨晚透過紅十字會（Red Cross）接收來自加薩走廊（Gaza Strip）的3具遺體，並非先前從以色列被綁架後扣留在當地的人質。中央社 ・ 12 小時前
搶普發現金商機! 手機品牌祭優惠"最高折1萬元"拚買氣
財經中心／陳孟暄 談駿豪 台北報導普發萬元再助攻!各大業者看準商機，紛紛祭出優惠，現在連手機品牌也來搶攻市場，不只推出新機，更加碼延長保固、推舊機換新機等優惠，最高可以折1萬元，光是折扣加上普發現金，消費者甚至不用另外掏錢，就能拿新機。遠在30公尺遠的樹上，有一隻小鳥在休息，透過長焦增距鏡頭，將能把畫面拉近，拍的一清二楚。3C YouTuber Tim哥：「台灣人很喜歡看棒球啊，看演唱會，這個增距鏡我覺得是非常厲害的意思是什麼，接下來明後天呢，你可能去看GD的時候，你可能坐超遠，可是你有一個增距鏡以後，你馬上都還可以拍得到」。搶普發現金商機！ 手機品牌祭優惠「最高折1萬元」拚買氣。(圖／民視新聞)採用聯發科天璣9500旗艦晶片，搭載蔡司2億超清鏡頭，這台vivo X300 系列賞鳥、看球賽都能拍得更近，而同樣主打超強攝影的，還有被譽為演唱會神機的三星S25 Ultra，2億畫素主鏡頭，在低光源也有很好夜拍表現，最高支援100倍超高倍變焦，坐蛋頂也能看到台上的偶像。搭上普發萬元話題，多款手機也祭出優惠方案，想刺激消費者換機慾望。民眾：「可以考慮耶，還不錯，(預算)2萬上下，就是對啊，因為就是有一萬塊，這樣就直接折一半」。3C生活YouTuber 宇恩：「滿期待如果真的就是之後普發一萬，然後換機之後，去拍這些演唱會可以呈現什麼樣的一個成果」。手機品牌總經理 陳怡婷：「做了舊換新的一個加碼，那希望呢，就是我們的用戶拿到這個普發的一萬塊之後，基本上他們換新機是不用在從口袋裡面掏出這個錢出來的」。搶普發現金商機！ 手機品牌祭優惠「最高折1萬元」拚買氣。(圖／民視新聞)vivo推實體預購，除了享有延長保固1年、螢幕意外保固外。"新購機"還送長焦增距套組，"舊換新"最高折價1萬元；三星則是推出指定機款，最低6折就能入手。另外，小米祭出指定機款搭配智慧投影機組合價，只要1萬1千元起，隨著下個月普發萬元入帳，預料將掀起新一波換機潮！原文出處：搶普發現金商機！ 手機品牌祭優惠「最高折1萬元」拚買氣 更多民視新聞報導Rain驚喜宣布明年「攻蛋」開唱！時間地點、售票時間、票價座位一次看11月新制上路！普發1萬開放登記 高鐵取消彈性搭車11月新制一次看！普發1萬預登記、公費流感疫苗二階開打 高鐵取消彈性乘車民視財經網影音 ・ 18 小時前
海洛羽賽／「麟榤配」台灣內戰勝出 台北公開賽後再晉決賽
BWF超級500的海洛羽球公開賽今天展開4強賽程，其中我國兩組男雙組合「麟榤配」王齊麟／邱相榤與李哲輝／楊博軒上演內戰，雙方在苦戰3局後由「麟榤配」以21：17、16：21、24：22勝出，也是...聯合新聞網（運動） ・ 8 小時前
自殺重返十大死因！青壯年男性成高風險族群 專家：勿輕忽「這件事」
台灣自殺問題再度亮起紅燈。根據衛福部最新死因統計，自殺在相隔14年後，再次擠進十大死因排行榜，成為社會關注焦點。尤其以 青壯年族群增幅最大，其中男性自殺率明顯高於女性。專家指出，社會長期以來對男性情緒的壓抑文化，讓「男兒有淚不輕彈」成了沉重的枷鎖，許多人在壓力與孤獨中選擇了極端的道路。TVBS新聞網 ・ 7 小時前
114年宜蘭縣身心障礙國民體能競賽熱鬧登場
【記者卓羽榛宜蘭報導】宜蘭縣政府於114年11月1日在宜蘭運動公園田徑場辦理「114年宜蘭縣身心障礙國民體能競賽」開幕典禮，本年度比賽項目含括地板滾球、特奧滾球、特奧輪鞋競速、桌球、羽球、體能競賽及趣...自立晚報 ・ 5 小時前
狗狗跌落海邊懸崖 美消防員英勇垂降 救援直擊
美國舊金山一隻寵物狗近日與別的狗狗在海岸公園玩耍時，不小心跌落懸崖，並在陡峭岩壁上受困超過20分鐘，消防單位獲報立刻出動，以無人機確認狗狗的位置後展開救援。 救援人員垂降而下，將安全帶繫在重約18公斤的狗狗身上，隨後緩慢地以繩索拉回頂部，成功獲救，並與主人團聚。據消防人員表示，狗狗得救後非常高興，對每個人搖尾巴還給親親。 這起事件發生在方斯頓堡（Fort Funston）海岸公園，當地懸崖與海灘落差可達約60公尺。由於狗狗對環境不熟，疑似踩到植被滑倒而失足墜落。消防部門提醒，該地地形陡峭，他們經常在此執行救援任務，呼籲民眾帶寵物前往時務必使用牽繩，以策安全。Yahoo奇摩（國際通） ・ 21 小時前
籃球／名人堂入堂慶典今登場 錢韋成代父錢一飛受獎
台灣籃球名人堂協會「第四屆名人入堂典禮」，於今天在台北市圓山劍潭青年活動中心群英堂登場，包括洪濬哲、洪玲瑤、賴秀麗、古吉雄、徐台榮等本屆名人跟前三屆入堂名人老友共聚一堂。 本屆典禮邀請運動部政務...聯合新聞網（運動） ・ 11 小時前
陽明山步道木柱「腐朽傾倒」 陽管處拉警示線提醒：盡速修復
受到前幾日強風大雨影響，陽明山國家公園七星主峰東峰步道上的木柱繩索護欄出現嚴重損壞，多根木柱已腐朽傾倒，部分木柱晃動不穩，構成安全隱憂。陽明山國家公園管理處已在現場設置黃色警示線，提醒登山客注意安全，並表示將盡速進行修復工程。登山客們對此表達關切，特別擔心在這條親民步道上，小朋友及一般遊客可能面臨的安全風險。TVBS新聞網 ・ 9 小時前
嫌她與友聊天太吵 逆子58刀砍死86歲老母
86歲阿嬤為阻止兒子管教孫子，竟遭兒子持刀狂砍58刀身亡！這起家庭悲劇發生在彰化鹿港，57歲謝姓男子因車子問題與兒子爆發激烈爭執，阿嬤挺身而出欲阻止衝突，卻遭兒子殘忍奪命。驗屍結果顯示，阿嬤遍體鱗傷，兇手行兇手法極其殘暴。兇嫌有精神疾病，且曾因連續酒駕而被公布身分，如今涉嫌殺害直系血親尊親屬罪遭羈押。TVBS新聞網 ・ 10 小時前
波羅的海初創企業能否推動北約防御俄無人機？
俄羅斯無人機成本較低，而北約用以擊落無人機的武器則價格高昂。如何改變這一局面？波羅的海國家的初創企業正試圖借助烏克蘭的經驗，生產價格合理的防無人機系統。德國之聲 ・ 15 小時前
透明化助漲薪 薪資揭露門檻擬調高
就業服務法第5條關於薪資透明的部分要求企業招募員工薪資在4萬以下須揭露薪水資訊，且薪資區間落差不得超過5,000元，由於近年經常性薪資已有成長，立委建議調高。對此，勞動部長洪申翰表示，薪資透明有助於勞工薪水向上支撐，已在擬定相關修法版本，會參考各界意見，未來不一定要是「定數」標準，也可建立機制持續調高。工商時報 ・ 1 天前
獨家／中壢兒童公園控「2黑狗攻擊」 飼主遭控「未繫繩」
桃園市中壢六和兒童公園附近，有一名飼主在遛狗時，被控訴狗狗沒有繫繩，導致狗狗暴衝撲到其他人身上，造成附近居民恐慌，還有其它飼主表示，曾經有老婦人因此被嚇到摔倒受傷，大罵這名飼主毫無悔改。對此，遭指控的飼主也有發文，表示有好好道歉。鏡新聞 ・ 11 小時前
苟嘉章：明年記憶體將缺貨一整年 (圖)
慧榮總經理苟嘉章1日出席慧榮贊助的「家孩有我在」愛心園遊會活動，他受訪說，2026年包括DRAM與NAND Flash可能缺貨一整年，主要是人工智慧（AI）推論需求強勁所帶動。中央社 ・ 13 小時前
新北市原住民族文化會議登場 侯友宜出席 (圖)
114年度新北市原住民族文化會議1日登場，新北市長侯友宜（右）也出席，並參觀原住民族部落大學成果展。中央社 ・ 11 小時前
林芳郁獲醫療奉獻獎 林靜芸：他會把獎分給所有人
（中央社記者曾以寧台北1日電）國內心臟外科權威、前衛生署長林芳郁獲醫療奉獻獎特殊貢獻獎，妻子林靜芸今天代領一度哽咽落淚，並表示他若知道自己得獎，一定會說很多人也默默在努力、要把獎分給所有人。中央社 ・ 11 小時前
影／喜樂60週年共融與幸福嘉年華會 逾2500人齊聚二林工商歡慶
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】為響應「國際身心障礙者日」並慶祝喜樂保育院成立60週年，瑪喜樂社會福利基金互傳媒 ・ 12 小時前
法文化部長：羅浮宮低估風險 年底前更新防盜措施
（中央社記者曾依璇巴黎1日專電）巴黎羅浮宮重大竊案掀起檢討博物館安全措施的聲浪，法國文化部長達提指出，羅浮宮長期低估遭入侵和遭竊的風險，今年底前將實施防入侵和防盜措施，並更新設備。中央社 ・ 10 小時前