42家廠商提供1500職缺 高雄徵才活動初步媒合率57%

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】高雄市勞工局於(1)日下午在高雄火車站南側廣場，舉辦「樂業高雄，幸福融融」聯合徵才活動，江健興局長特率領服務團隊現場關懷面試媒合情形，並為廠商及求職民眾加油打氣。此次活動共計有42家各產業廠商，提供營運店長、工程師、技術員、國貿人員、企劃專員及顧客服務專員等多種職位，經統計，總投遞履歷達到883人次，初步媒合率為57%。且為進一步推動就業機會，加速重返職場，勞工局於現場特別設置「五五找頭路」、「婦女再就業」及「青年職得好評」就業獎勵諮詢專區，宣導就業促進津貼政策資訊，協助中高齡與二度就業及青年求職者了解相關政策及申辦流程。

勞工局表示，本次聯合徵才活動，廠商共提供約1,500個各式工作機會，其中，家福(股)有限公司吸引54人次應徵，最受求職者喜愛，其他包括鴻海精密工業、華泰電子與萊爾富國際(股)公司等公司也同樣受到求職者的青睞，分別吸引49、44及42人次應徵。勞工局也在現場設置「五五找頭路」、「婦女再就業」及「青年職得好評」等就業獎勵諮詢專區，為年滿55歲以上(中)高齡失業者、因家庭因素退出勞動市場的婦女及尚未就業的青年朋友提供就業、職訓資訊與政府相關的就業獎勵諮詢。

一名年約近59歲張小姐前來求職諮詢，過往曾從事印刷業，因家人生病需要照顧，已中斷工作多年，擔心自己中高齡求職不易、也因中斷工作多年較缺乏自信心，與現場就服員就業諮詢後，了解自己符合「婦女再就業」獎勵計畫，經公立就服站推介工作並穩定就業滿3個月，就可一次申請最高補助3萬元，帶給她很大的動力，本次前往面試餐飲業服務人員，也期待能順利上工。

另一位王先生年約23歲，高職多媒體相關科系畢業，過去曾在餐飲店服務2個月，但因疾病因素未能繼續工作，經過一年多的療養後，想要重回職場，經諮詢符合「青年職得好評計畫」的資格，針對15歲至29歲失業期間連續達6個月以上之本國籍青年，政府將免費提供3次深度就業諮詢，穩定就業後，再發給3萬元獎勵金，期望可以透過面試的機會，順利找到適合的工作。

勞工局指出，舉辦徵才活動的目的，就是直接媒合徵才與求職兩端的需求，因此勞工局希望透過政府的就業獎勵方案，能提高民眾的就業意願，鼓勵有就業需求的市民朋友，勇敢踏上求職之路，同時發揮個人特質、經驗與優勢，讓廠商得以進用所需領域的優秀人才，協助勞資雙贏。市民朋友如想了解更多的徵才活動、求職資訊、職訓課程與獎助政策措施，也歡迎持續關注訓練就業中心的最新訊息，或就近向各就業服務站(台)洽詢。（圖╱高市府勞工局提供）