42歲唐嫣穿「死亡芭比粉」還是美爆！襯托皮膚白如洋娃娃 網驚豔：像24歲

1月14日，女星唐嫣在上海出席FENDI活動，以一身玫粉色針織套裝亮相。42歲的她在現場無濾鏡拍攝狀態下，外型與氣色都依然亮眼，引起不少關注。

當天唐嫣以FENDI全球代言人身分現身，穿著品牌2026春夏系列的玫粉色裙子，呈現出既嬌俏又高級的獨特氣質。服裝剪裁凸顯她172公分的高挑身形，轉身時優雅窈窕，相當吸睛。

活動現場流出的照片中，唐嫣皮膚緊緻，在粉色服裝襯托下更顯白皙，加上立體的臉部輪廓，即使妝容清淡也顯得明豔動人，搭配蓬鬆捲髮，可說是少女感與成熟感兼具，也被許多網友大讚「42歲像24歲」、「神顏撐住了死亡芭比粉」。

