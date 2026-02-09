42歲壯男胸悶忍半天才就醫！三條冠狀動脈全塞險喪命

一名42歲男子體格魁梧、體重超過110公斤，雖有20年吸菸史，但自認年輕體力好。日前突然胸口出現壓迫感並冒冷汗，忍了半天才就醫，竟是急性心肌梗塞，三條冠狀動脈嚴重阻塞。

一名42歲男子突然胸口出現壓迫感並冒冷汗，竟是急性心肌梗塞，三條冠狀動脈嚴重阻塞。（示意圖／123RF）

臺北市立萬芳醫院心臟內科醫師王婕瑜表示，患者到院時心電圖與抽血檢查已顯示心肌正持續受損。患者形容「胸口像被大石頭壓著」，不只疼痛還全身冒冷汗、喘不過氣。她指出，這類心臟引起的胸痛常被誤以為是胃痛或太累，但特徵多為胸口中央或偏左的壓迫感，可能延伸至左肩、背部甚至下巴，即使休息也未必能緩解。

患者年僅40出頭，血管阻塞程度卻比許多高齡患者嚴重。檢查發現，患者不僅壞膽固醇數值過高，與家族遺傳相關的「脂蛋白（a）」也遠高於一般人。王婕瑜解釋，脂蛋白（a）是一種和遺傳有關的膽固醇，特別容易黏附在血管壁上形成斑塊，往往不是靠少吃油或運動就能改善。

臺北市立萬芳醫院心臟內科醫師王婕瑜表示，患者到院時心電圖與抽血檢查已顯示心肌正持續受損。（圖／Pixabay）

醫療團隊採取分階段治療，優先打通導致心肌梗塞的關鍵血管，待病況穩定後再處理其他狹窄病灶。患者已戒菸並開始減重，規律服藥控制血壓、血糖與血脂。

近期氣溫變化明顯，王婕瑜提醒，天冷時血管容易收縮、血壓上升，特別容易誘發心肌梗塞。她建議男性45歲以上、女性55歲以上應定期檢查心血管，若有家族病史可檢測脂蛋白（a），切勿因年輕或自覺體力好就忽略胸悶、胸痛、冒冷汗等警訊。

