42歲壯男自認年輕體力好 未料三條冠狀動脈堵塞險要命





【NOW健康 楊芷晴／台北報導】一名42歲男子體格魁梧、體重超過110公斤，雖有長達20年的吸菸史，但平時自認年輕、體力不錯，從未特別留意心血管健康。日前他突然感到胸口出現明顯壓迫感，彷彿被重物緊緊壓住，並伴隨大量冷汗與呼吸困難，仍忍耐了將近半天才前往急診就醫。沒想到一檢查，竟是急性心肌梗塞，且三條主要冠狀動脈皆出現嚴重阻塞，情況相當危急，所幸即時接受治療，才驚險撿回一命。



心梗患者形容「胸口像被大石頭壓著」 可能延伸至左肩、背部及下巴



臺北市立萬芳醫院心臟內科醫師王婕瑜表示，患者到院時，心電圖與抽血檢查已顯示心肌正持續受損。患者形容當下「胸口像被大石頭壓著」，不只疼痛，還全身冒冷汗、喘不過氣，這些其實都是身體發出的高度危險警訊。通常，這類由心臟引起的胸痛，常被誤以為只是胃痛、太累或姿勢不良，但其特徵多為胸口中央或偏左的壓迫感，可能延伸至左肩、背部甚至下巴，即使休息也未必能完全緩解，與一般肌肉痠痛明顯不同。

廣告 廣告



更令人警覺的是，患者年僅40出頭，血管阻塞程度卻比許多高齡患者還要嚴重。進一步檢查發現，患者不僅「壞膽固醇」數值明顯過高，還有一項與家族遺傳高度相關的指標──「脂蛋白（a）」遠高於一般人。王婕瑜解釋，脂蛋白（a）是一種和遺傳有關的膽固醇，特別容易黏附在血管壁上，長期累積形成斑塊並增加血栓風險。與一般膽固醇不同的是，這類問題往往不是靠少吃油或運動就能完全改善，若未及早發現，很可能在年紀尚輕時就引發嚴重的心血管事件。



天冷容易提高心血管疾病風險 男逾45歲、女逾55歲應多加留意



由於患者三條冠狀動脈皆嚴重狹窄，醫療團隊採取「分階段治療」策略，優先打通導致此次心肌梗塞的關鍵血管，讓血流迅速恢復，待病況穩定後，再分別處理其他狹窄病灶，以降低後續風險。經過治療後，患者已戒菸並開始減重，並依醫囑規律服藥，積極控制血壓、血糖與血脂，持續追蹤心臟狀況。



近期氣溫變化明顯，天冷時血管容易收縮、血壓上升、心跳加快，對原本血管狹窄的人來說，特別容易誘發心臟缺氧甚至心肌梗塞，是心血管疾病的高風險時期。王婕瑜提醒，男性45歲以上、女性55歲以上，應定期接受心血管相關檢查，除了血壓、血糖與血脂外，若有家族病史，也可進一步檢測脂蛋白（a），切勿因年輕或自覺體力好，就忽略胸悶、胸痛、冒冷汗或喘不過氣等警訊，及早就醫，往往能救回一條命。



# 首圖來源／Freepik



更多NOW健康報導

▸低溫瞬間血管收縮恐引發心肌梗塞 胸悶重壓感尤應警覺

▸濕疹反覆發作好難受 中醫：濕疹反覆難斷根關鍵在忌口