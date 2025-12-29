42歲夜場名媛健檢驚「罹腎臟癌」！醫揭「1元凶」釀禍 不是憋尿

記者鄭玉如／台北報導

若想健康長壽，應避免吸菸與接觸二手菸。泌尿外科醫師侯鎮邦分享，一名42歲夜場交際名媛健檢發現，右腎有一顆4公分的腫瘤，檢查結果顯示為腎細胞癌。醫師指出，罹癌原因與吸菸、長期暴露於二手菸環境有關。經手術治療後，患者恢復良好，承諾戒菸戒酒、養成運動習慣，並定期追蹤健康狀況。

侯鎮邦在臉書粉專提到，一名42歲夜場交際名媛金盆洗手前做健康檢查，發現右邊腎臟長了一顆4公分腫瘤，檢查結果顯示「腎細胞癌」，讓她相當詫異，經友人介紹來到診間並苦笑說「這種工作，我以為會是肝不好，或是肺不好，沒想到竟然是腎臟腫瘤？」

廣告 廣告

侯鎮邦解釋，該名患者有抽菸習慣，而吸菸是腎細胞癌最主要的危險因子之一。香菸中的尼古丁、焦油及重金屬鎘，會經肺部吸收進入血液，最終由腎臟過濾排出。在過濾過程中，致癌物質會長期刺激腎小管上皮細胞，增加基因突變風險，進而引發癌症。就算不吸菸，長期處於濃度較高的二手菸、三手菸環境，罹癌風險與吸菸者無異。

患者之後接受部分腎臟切除手術，保留腎臟好的部分，術後她的心情輕鬆，恢復狀況理想，預計很快就能出院回家，患者也承諾戒菸、戒酒，每天維持運動的習慣，並定期追蹤。

侯鎮邦強調，無論進行哪一種手術，抗癌是否能夠成功，醫生的技術只佔50%，另外一半是病人的身體素質。這場「手術戰役」必須由醫生、病人一起努力，才能打贏勝戰。他總是提醒病人，平時要「吃好、睡好、多運動」，讓身體維持在最佳狀態，手術的成功機率才會更高。

三立新聞網提醒您：

吸菸害人害己 戒菸可減少健康的危害

吸菸能導致肺癌、心臟血管疾病及肺氣腫

孕婦吸菸 易導致胎兒早產及體重不足

喝酒不開車、開車不喝酒！

未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！

更多三立新聞網報導

規模7.0地震「搖到地裂」？新莊馬路驚見「大裂縫」 網挖對比照嚇傻

全台被搖醒！規模7.0地震 19萬人看地震直播嚇壞：不敢睡了

台人愛吃「東方起司」！醫揭「別買散裝」：恐吞一級致癌物

一家三代鉛中毒！兇手竟是「阿嬤拜拜」 醫嘆：很狡猾

