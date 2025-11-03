42歲安海瑟薇「爆改辣妹」原始臉蛋大消失！網認不出：這是誰

娛樂中心／綜合報導



42歲女星安海瑟薇（Anne Hathaway）過去憑藉《穿著Prada的惡魔》、《麻雀變公主》系列、《斷背山》等經典作品走紅，擁有甜美臉蛋、燦爛笑容的安海瑟薇，出道至今總是展現完美狀態，甚至讓部分網友忍不住質疑他「假面甜心」，面對酸言酸語總是正面回應的安海瑟薇，常在社群PO文與粉絲分享生活，近日隨著《穿著Prada的惡魔》序章製作，他再次獲得群眾關注，日前他則公開化身西班牙歌手蘿莎莉雅（Rosalía）的「狂飆辣妹」專輯造型，整個人大爆改成果，讓粉絲瞬間認不出。





安海瑟薇近期忙碌於拍攝《穿著Prada的惡魔》序章。（圖／翻攝自安海瑟薇@IG）





為了應景萬聖節到來，不少明星都分享自己cosplay的百變造型，好萊塢女星安海瑟薇也沒有缺席，她在IG公開自己戴上全罩式安全帽、綁起火紅雙馬尾捲髮造型，致敬西班牙歌手蘿莎莉雅的「狂飆辣妹」打扮，整個面罩遮住安海瑟薇的甜美臉蛋，只能透過微光稍稍看到安海瑟薇安全帽底下的雀躍神情，似乎因為扮演成果令她相當滿意，她眼神放光充滿自信。





42歲安海瑟薇「爆改辣妹」黑長直沒了！原始臉蛋大消失…網認不出：這是誰

安海瑟薇萬聖節形象大爆改讓粉絲一度認不出。（圖／翻攝自安海瑟薇@IG）

安海瑟薇喊出專輯名稱向粉絲打招呼：「Okay, motomami！」，馬上吸引超過45萬名粉絲到場關心這個「不一樣」的安海瑟薇，許多粉絲留言表示根本認不出眼前紅髮辣妹就是安海瑟薇本人：「蘿莎莉雅感覺會很開心！」、「我的天！」、「我的天啊安海瑟薇！」、「好可愛」、「這是誰？」、「太辣了」、「太帥了吧」、「好酷的打扮」。









