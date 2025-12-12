42歲性感女星也逃不過老花！大方認「老實去配眼鏡」

吳婉君自曝老花。（圖／翻攝自吳婉君 臉書）

42歲「八點檔女神」吳婉君以甜美臉蛋與火辣身材深受粉絲喜愛，經常在社群分享一系列穿著比基尼潛水的辣照，曼妙曲線瞬間掀起熱議，吸引大批粉絲按讚。不過就在性感美照引爆討論後，她緊接著在IG認真分享生活近況，自曝「開始需要配老花眼鏡了」，令不少網友驚呼：「怎麼可能！」

她在貼文中透露，最近特地跑了一趟眼鏡行，「老老實實地去配眼鏡」。原來近來有近視雷射的合作邀約找上門，但她卻只能哭笑不得地婉拒，「可是⋯⋯我沒有近視，我是老花啊～」甚至還當場詢問：「請問有老花眼雷射嗎？」吳婉君感謝眼鏡行店家細心介紹、講解與驗光師耐心檢查，並說戴上後發現「高清的世界還是比較舒服的」。

此外，她也趁機驗出自己的散光問題，表示晚上開車時「路燈看起來像萬花筒」，讓她直呼「真的好可怕」。這回一次試戴多副眼鏡，讓她自拍滿滿一整串，笑稱自己之所以拍這麼多，是因為「不知道要挑哪一副眼鏡，最後⋯⋯小孩才做選擇」，暗示自己最後直接挑了不只一副，展現直爽又可愛的一面。

貼文曝光後，網友紛紛湧入留言，不但沒有被「老花」嚇到，還大讚她戴眼鏡後別有風情，「呀～不管有沒有戴眼鏡都這麼好看的婉君」、「笑容好迷人」、「透明框真的超適合妳」、「可以配多焦比較方便」、「人美什麼都好看」。甚至有人笑稱她根本不可能老花，「才20歲耶！」

