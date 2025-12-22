42歲愷樂淡出6年首揭「復出規劃」 曬育兒日常讚尪神隊友

愷樂淡出6年傳復出，首度正面回應了。（資料圖／盧禕祺攝）

女星愷樂（蝴蝶姐姐）2020年陷入感情風波後淡出演藝圈，直到去（2024）年9月才驚喜公開生兒的近況，掀起熱烈討論。不時在社群分享育兒日常的她，今年9月慶祝42歲生日時，罕見曝光當媽後的正面照，而對於復出的想法，她近日也首度正面回應了。

根據《鏡週刊》報導，愷樂過去傳出與醫師老公結婚，後來順利誕下寶貝兒子，現在過著恬淡又幸福的一家3口生活，還曾大方稱讚老公是「神隊友」，一起組裝兒子的遊樂器材。不過，遠離螢光幕6年的她，經常被身邊朋友、粉絲問起回歸演藝圈的事，甚至傳聞在眾人鼓勵下，萌生復出的念頭，可能在等適當時機和作品，重返螢光幕前。

曾有網友留言提問：「什麼時候才能在螢光幕前看到妳，好想妳在節目上的時候呀」，當時愷樂親自回覆：「妳先看一下我以前節目的重播。」如今再被傳復出，愷樂首次向媒體回應：「我現在的生活就是以孩子為主，還是每天都睡不飽但樂在其中，感謝媒體大大關心」，並附上愛心符號，看來仍沉浸在家庭的幸福氛圍中。

愷樂9月22日迎來42歲生日時，罕見脫掉口罩露出全臉，卻用雙手遮住臉頰，當時她笑說：「永遠不變的拍照姿勢，因為臉實在太圓了」，逗笑許多網友。儘管坦承當媽後身形出現變化，但保養得宜的她維持凍齡甜美外型，依然吸引粉絲誇讚並祝福，「終於見到妳的面容，幾年啦好久沒見了」、「願妳天天開心！一直幸幸福福的，還有妳都沒變！依然是最美的愷樂、最美的媽咪」。

