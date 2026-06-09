42歲歌手黃靖倫膝蓋積水 驚曝抽水有點痛

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〔記者林南谷／台北報導〕新加坡歌手黃靖倫過去從《超級星光大道》出道，昨在臉書曬出醫院抽出他膝蓋積水照片，引起大批粉絲關心。

發文中，黃靖倫表示自己真的膝蓋積水，絕對沒騙人，更說抽水出來還真有點痛，「還好聲音沒積水，我還能唱喔！」

黃靖倫發文後，有粉絲在底下留言表示之前也有這樣，「膝蓋積水也是用抽的，也在診所那邊哭差點要大叫，結果抽出來時真的很多，當下看到自己嚇一跳，後來檢查醫生說我膝蓋還有骨刺跑出來到現在還沒好。」

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現年42歲黃靖倫，當年為一圓歌手夢想，放棄新加坡新躍大學經濟系二年級學業，2008年參加中視第3屆《超級星光大道》賽事，在第四場PK賽中，演唱韓劇冬季戀歌中文版主題曲《從開始到現在》以20分高分進入星光三班前六強。

有關黃靖倫膝蓋積水(關節積液)是因關節內部構造受損或發炎，導致滑膜分泌過多液體，身體吸收不及而積聚在關節腔內，這通常是膝關節發出健康警訊，應儘速至醫院的骨科或復健科檢查，找出潛在原因。

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