42歲男星登山見路人樹旁 近一看「竟是屍體」嚇傻崩潰：我真的要瘋了！

南韓42歲男星裴正南相當有型。（圖／翻攝自IG @jungnam_bae）

南韓42歲男星裴正南近日於綜藝節目中首度吐露一段「至今仍無法釋懷的回憶」。他表示，某次沿著熟悉的山路運動散步時，竟意外撞見一具男性屍體，當下原以為是運動者，讓他驚恐到全身僵硬，直至如今仍歷歷在目。

他還原事發當天經過，他沿著經常走的山路走去，「起初我還以為是在森林裡有誰在運動」，以為只是路人伸展身體，還出聲呼喊對方，「但對方完全沒有反應，我再叫幾聲，才意識到情況不對。」走近確認後，發現那名男子早已失去生命跡象，當場嚇瘋「那一刻全身冰冷，腦袋一片空白。」

裴正南節目中提起過去遇到的驚悚經歷。（圖／翻攝自韓網）

裴正南立刻撥打119報案，沒想到接線員請他「先嘗試把繩子鬆開」，讓他一度陷入掙扎，「我真的做不到，但對方拜託我幫忙確認狀況，我只好硬著頭皮去試，結果發現根本拉不開，對方太重了，當下我整個人真的快瘋了。」，直到救難人員趕到現場接手才得以離開脫身，然而這段經歷對他造成巨大心理衝擊。

裴正南仍感到心頭沉重，「那畫面我到現在都忘不了。」他也提到過去，當時陪伴在側的愛犬Bell 給予他力量的重要存在，「牠是我最親的夥伴，那條山路也是牠最愛的地方。」然而Bell不久前離開人世，使這條路更添哀愁與紀念意義。他透露，自己曾連續49天回到同一地點進行追思，「倒燒酒、倒馬格利去祭拜，還在土裡埋了通行錢。」即便那段回憶帶來陰影，他仍堅持繼續散步，「因為那是Bell喜歡的路，我不能不走。」

