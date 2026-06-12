42歲男「冷氣吹到中風」半身癱瘓 醫點名4類人要小心

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生活中心／倪譽瑋報導

中國一位上班族，其座位緊鄰冷氣出風口，後頸不斷吹冷風，長期下來引發腦梗塞。（示意圖／資料照）

夏天到來，許多人在室內吹冷氣消暑，應避免長期冷氣吹頭、頸。近期中國杭州有位42歲上班族，本身高血壓、長期久坐頸椎痠，連續多日在辦公室冷氣吹頭的狀態下午睡，結果頸動脈的血管收縮阻礙供血，導致腦梗塞、出現半身無力等中風症狀。台灣醫師也提醒，除了三高族群，有家族中風病史者、抽菸者、高齡者也建議避免冷風直吹頸部。

辦公室冷氣吹頭頸 中國杭州上班族腦梗塞送醫

先前有中國媒體報導，5月時中國杭州天氣漸漸濕熱，當地一名42歲張姓男子是上班族、習慣久坐，本身有高血壓及頸椎病變，其午休習慣趴著睡覺，由於座位緊鄰冷氣出風口，冷風常常往他後頸灌。

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脖子長期受寒，張男最初出現脖子僵硬、頭暈等不適，他以為是工作疲勞就未特別注意；沒想到日前午睡醒來發現，手腳麻木半側肢體無力、說話口齒不清，由同事緊急送醫，在杭州市紅十字會醫院驗出「急性腦梗塞（腦中風中常見的類型）」。

頸動脈血管收縮可能引中風 三高、家族病史等須小心

醫師解說中風症狀成因，夏季天氣熱導致人體出汗多，血液黏稠度過高、流速變慢，加上張男的後頸部長期被冷風直吹，頸動脈受涼痙攣、血管收縮，本身又有高血壓問題，加總起來導致大腦供血不足、引發梗塞。

根據《健康2.0》報導，針對本次案例，新光醫院健康管理部醫療副主任、家醫科醫師柳朋馳也提出，除了有高血壓、高血脂、高血糖的「三高」患者，有家族中風病史者、抽菸者、高齡者也是有風險的族群，建議在冷氣房時需防冷風直吹、留意頸部保暖，圍巾或立領款式的衣物均能提供保護。

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