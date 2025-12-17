42歲裴琳揭身體出狀況！暴瘦剩37公斤 擺攤遭騷擾氣炸：藝人也是人

裴琳瘦到只剩37公斤。翻攝裴琳臉書

42歲的裴琳曾演出《吐司男之吻》、《求婚事務所》、《惡魔在身邊》等偶像劇受矚目，近幾年演藝作品則大多投入8點檔或《戲說台灣》系列。近日她在臉書上透露開始在台北東區擺攤賣雞蛋糕，提到身體狀況，身高約163公分的她，驚吐瘦到37公斤。

根據《三立新聞網》報導，裴琳因身形過瘦，右邊髖關節長期疼痛發麻，結果因骨裂開刀打鋼釘，8月時體重還有38公斤，近日只剩37公斤，醫生還建議她多吃垃圾食物增胖。被報導後，也有網友關心她的健康狀況，喊話讓她多補充營養。

雞蛋糕創業約百天！製作人好友出手助固定攤位

裴琳開始斜槓擺攤賣雞蛋糕。翻攝裴琳臉書

廣告 廣告

裴琳受訪時透露，約1年多沒拍戲，8月開始斜槓賣雞蛋糕，目前創業約百天，生意還沒有很穩定，有時很快賣完，有時一天只賣700元，但整體來說有持續回本。她原本到處跑攤，現在大多固定在資深製作人汪冠瑋投資地擺攤，逐漸建立固定客人。

10月時，裴琳曾發文透露：「其實不想公開行程，是因為某一些人只是為了來找我拍照聊天，但聊天的內容常常讓我在現場哭笑不得，講話也很不得體，我確實被影響到，每個人都有底線，藝人也是人。」但她知道大多數的客人都是真心想支持，因此也說：「我不想被某一些人打敗，所以我打算公開行程，然後拍照聊天這件事，以我經紀人說的算。」



回到原文

更多鏡報報導

洪都拉斯出道38年痛揭「血淚史」 和藍葦華「英雄惜英雄」：有太多相似處！

陳匡怡剛喊「遺書寫差不多」！突曝警察上門 再爆名導也是追求者：忍耐到在發抖

台8惡男太壞了！外景突遭入戲民眾當街辱罵 社群也淪陷遭罵「去死」威脅