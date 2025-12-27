42歲陳妍希過單身聖誕！9歲兒被讚「陳曉翻版」 網狂刷：還是沈佳宜

陳妍希離婚後的第一個聖誕節跟兒子「小星星」共度。翻攝微博@陳妍希michelle

女星陳妍希與演員老公陳曉今年2月宣布離婚，戲如人生的她，在新劇《狙擊蝴蝶》演的也是失婚女性，卻意外幫戲做足宣傳，昨（26日）更開直播與粉絲互動。而日前迎來離婚後第一個聖誕節的她，與「喜歡的人」一起共度，也難得地讓9歲兒子「小星星」正臉入鏡，再度成為話題。

陳妍希離婚後照推爆款劇！《狙擊蝴蝶》熱播中

陳妍希昨開直播與劇迷聊近況，認真賣萌讓網友大讚「還是沈佳宜」。翻攝微博

陳妍希最近搭檔小19歲的周柯宇，在新劇《狙擊蝴蝶》大談姐弟戀，讓兩人雙雙再攀演藝事業高峰，昨陳妍希開直播，有網友問她《狙擊蝴蝶》會有慶功宴嗎？她則期待地說：「我也希望會有！」

陳妍希聊起2026年的工作規劃時則提到：「最近有收到一些劇本，希望明年能演一部電視劇和一部電影。」當粉絲敲碗拍雙女主的題材，她則說：「可以啊！完全不排斥！」

陳妍希還在與網友互動時做出小貓耳朵等Pose耍萌，讓網友大讚：「陳妍希老了還是沈佳宜！」42歲的她，依然是粉絲心中的初戀女神。

離婚後第一個聖誕節！和喜歡的人一起過

陳妍希分享聖誕節與「喜歡的人」一起過。翻攝微博@陳妍希michelle

此外，陳妍希聖誕節當天則難得偷閒，與周揚青等閨密共度佳節，引人注目的是，連9歲兒子小星星也在公開的照片中，即便陳妍希有用墨鏡貼紙遮住他的眼睛，但眉宇間仍被網友直誇「宛如陳曉翻版」，誇小星星繼承爸媽的高顏值基因，長大一定是個大帥哥。

一樣恢復單身的陳曉，最近拍了《風尚志》封面。翻攝微博@風尚志



