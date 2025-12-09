42歲陳妍希《狙擊蝴蝶》爆紅！談姐弟戀「充滿妹感」超吸粉，梨渦甜笑秒回沈佳宜

42歲陳妍希新劇《狙擊蝴蝶》掀起話題！劇中一幕她一邊揉著弟弟的頭髮、笑出招牌梨渦，下一秒又冷眼逼退霸凌者，溫柔與氣場兼具的反差，為角色帶來鮮明層次，也成為她近期在陸網翻紅的主要原因。

陳妍希在劇中飾演家境優渥的岑矜，因為曾資助鄉村少年李霧（周柯宇飾），意外牽起兩人的緣分。許多觀眾盛讚她形象貼合角色，圓潤臉型、下垂圓眼與標誌性梨渦，加上近素顏的淡妝與馬尾造型，讓不少觀眾聯想到她早期「沈佳宜」的青春形象。劇中一幕採茶戲，她托腮、瞪眼的表情展現靈動一面，令許多網友讚嘆「42歲還是這麼甜」。

161公分的陳妍希，在劇中為保護弟弟挺身而出，霸氣喊出：「我是他姐！有任何人欺負我弟，絕不善罷甘休！」穿上西裝說狠話的氣勢，與平時遞牛奶、揉頭髮的細膩互動形成對照，凸顯角色同時具備可靠與溫柔的兩面。劇情設定她反對校方以「受害者有罪論」處理事件的橋段，也引起不少觀眾共鳴。

岑矜這個角色被觀眾形容為「有妹感的姐姐」，互動設定跳脫以往戲劇常見的姐弟戀刻板形象，讓角色呈現更開放的詮釋空間。劇中，陳妍希與小19歲的周柯宇有多場情緒濃度高的對手戲，包括在衣櫃與沙發上的親密吻戲，都因細微表情呈現受到讚美，劇中兩人的化學反應成為熱門話題。

除了演出外，陳妍希也參與劇中主題曲《Butterfly》的詞曲創作，並親手繪製「破繭成蝶」主視覺海報，將角色延伸至音樂與圖像創作，呈現完整的表現能量，成為這部劇的亮點之一，也讓她在新作品中展現不同面貌，備受好評。

