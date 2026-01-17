4200人收「房子被賣980萬」簡訊 員林地政：系統異常

彰化縣員林市地政事務所於16日下午因系統異常，不慎誤發出4200封實價登錄簡訊，讓民眾誤以為「房子被賣掉」，員林市地政事務也對此致歉。

彰化縣員林市地政事務所於16日下午因系統異常，不慎誤發出 4200 封實價登錄簡訊，讓民眾誤以為「房子被賣掉」。（圖／翻攝自Google maps）

有網友昨天在臉書公開社團「員林人大小事 」發文表示，剛剛收到「員林地政」的簡訊，上面顯示「您的登記案件，實價登錄申報交易總價為9,800,000元」，該簡訊讓原PO以幽默的口吻說，雖然事後知道是電腦系統出問題，「還是要謝謝員林地政送我一個小確幸」。原PO以詼諧方式看待此事，不過仍有不少收到簡訊的民眾感到慌張。

對此，彰化縣員林市地政事務所透過臉書粉專發文致歉，表示「員林地政事務所於115年1月16日下午15時32分所發送『115年ND41員資字第000080號實價登錄簡訊通知』，因系統異常誤發，導致民眾收到錯誤訊息，請民眾勿予理會。對於因此造成的困擾與不便，本所深表歉意，並已即刻進行系統檢測與修正，以避免類似情況再次發生。員林地政事務所呼籲，若民眾對簡訊內容有疑慮，可透過該本所官方管道查證，以確保資訊正確。」

彰化縣員林市地政事務發文致歉。（圖／翻攝自彰化縣員林市地政事務臉書粉專）

據悉，此次事件因系統作業異常，誤將單一案件的通知訊息發送給多位已申辦「地籍異動即時通」服務的民眾，簡訊並非實際地籍異動。而「地籍異動即時通」設計目的是在不動產登記或異動時即時通知權利人，作為防堵詐騙與保障財產安全的防護機制，目前員林地區已有超過4200名民眾完成登錄。這起烏龍事件因系統設定錯誤導致通知對象擴散，並非民眾個別資料外洩。

