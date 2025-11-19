4200萬印安全手冊 藍委批：比照顧國軍重要

▲今年9月公布的新版全民國防手冊《當危機來臨時：台灣全民安全指引》本周開始全台發放。（圖／翻攝文化總會臉書）

[NOWnews今日新聞] 國防部花費4279萬印製的「台灣全民安全指引」今（19）日起展開家戶普發作業，全國22縣市區分4批次，且外離島及偏遠地區優先發放，並透過內政部民政系統寄送至全國約983萬家戶，預計明年1月5日前完成。不過，國民黨立委馬文君今日表示，連同印製、配送費用，花費6000多萬，質疑「印手冊，比照顧國軍重要？」

馬文君指出，國防部宣布推出新版「台灣全民安全指引」實體手冊，將普發至全國983萬家戶。根據國防部說法「手冊共印製1100萬本手冊，花費6447萬元，平均每本約5.86元」，手冊除發送各家戶外，也將配合未來各類公益活動、災防演習等使用，提升全民防衛意識，而此次手冊印製，將動用行政院第二預備金支應。

馬文君表示，行政院平時喊窮，沒預算，燈不能開，咖啡沒了，網路斷了，連衛生紙都要自備，最重要的是，對法定要替國軍弟兄加薪的預算，不惜違法也不編，卻把救急用的預備金拿來印手冊？「印手冊，比照顧國軍重要？比救災還急？不能編列年度預算再印？」

馬文君指出，這本全民國防手冊將強制派發至全國983萬家戶，又有多少民眾會認真讀完，國防部有先評估過效益，紙本手冊，有比數位版本有用？實體發送，會比發送連結，雲端閱讀有用？負責這項業務的國防部全動署物力動員處處長沈威志還說，二版手冊加印了賴總統簽名，能讓民眾更有信賴感。「我寧可相信，沈署長這話有所本，而不只是拍馬屁，那既然如此，不如請賴總統題詩吧，信賴感應該加倍！」

馬文君強調，「正值預算會期，行政院、國防部要這樣用錢，就讓我們仔細審視預算，幫老百姓，看緊荷包。」

