427比1 連強生都贊成！眾院通過公開艾普斯坦檔案 川普被問罵記者「這個」....

[Newtalk新聞] 美國國會眾議院近日以壓倒性票數通過法案，要求司法部公開與愛潑斯坦相關的所有卷宗。根據使用者提供的內容，眾院最終以 427 票對 1 票 形式通過，僅有 1 名共和黨議員反對；眾議院議長強生也投下贊成票。這項法案後續送交參議院，預料同樣將以極高票通過。

依照提供資訊，這項轉折並非一開始就如此順利。當初因議長反對、不讓法案表決，民主黨被迫拉攏 4 名共和黨議員加入，湊出足以繞過議長的票數。如今議長本人也改投贊成，整個眾院態度幾乎「 180 度」轉向。過去堅決反對公開卷宗的民主黨，在這次表決中反而成為最積極的一方，而唯一的反對票來自共和黨議員，被形容為「為了出風頭、在大局已定下故意標新立異」。

這週網路上瘋傳有關艾普斯坦、柯林頓和川普關係密切的消息，川普形象大受影響。 圖：翻攝自X / @laomanpindao

川普本人也公開支持這項法案。依照提供內容，這將產生一個微妙的政治效果：若卷宗公開後引發任何衝擊，外界很難再把後果直接算在川普頭上，因為這不再是他的行政令，而是「兩院以極高票通過的正式法案」。對極度撕裂的美國政治環境而言，這起長年爭議的案件或許終於將迎來一個結果。

在同一脈絡下，提供內容指出川普近日再度在公開場合對媒體動怒。當一名《彭博》記者詢問他為何暗示未公開的「Epstein files」包含對他不利的內容時，川普以原話回嗆：「Quiet, quiet, piggy。」

