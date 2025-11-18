4279萬印製台灣全民安全指引 明起發放

▲「台灣全民安全指引」於11月19日起展開家戶普發作業。（圖／記者呂炯昌攝）

[NOWnews今日新聞] 花費4279萬印製的「台灣全民安全指引」將於11月19日起展開家戶普發作業，全國22縣市區分4批次，且外離島及偏遠地區優先發放，並透過內政部民政系統寄送至全國約983萬家戶，預計明年1月5日前完成。在花蓮馬太鞍溪塞湖溢流釀災後，此版手冊也新增堰塞湖災害應變指引。

國防部今（18）日例行記者會說明「台灣全民安全指引普發規劃」印製與發放規劃，全動署物力動員處長沈威志表示，這次的普發版由賴總統署名，可凸顯總統的重視、支持，也更能夠凸顯手冊訊息的正確性、權威性和公信度。讓民眾感覺更有信賴感，可更加依照手冊的指導從事準備。

沈威志表示，根據內政部10月份統計家戶約983萬戶，另外配合各類公益活動、災防演習、民防團隊訓練、全民國防教育課程及外籍人士等需求，總計印製1100萬本，其中包含10萬5000本英語版。針對印製經費，沈威志說，手冊普發計畫於10月23日由行政院核定，因印製手冊所需媒宣費因不屬於年度計畫預算，依行政院指導，由國防部依預算法第70條，申請第二預備金支應，由全動署軍備局生產製造中心採最低標方式辦理公開招標，決標金額4279萬元，每本成本約3.8元。將透過中華郵政以專案方式發送。

「台灣全民安全指引」手冊預計從11月19日起，分4批發放。首批優先發放給金馬澎外島、偏遠山區，同時花蓮堰塞湖受災區也將優先發放。將透過中華郵政協力運送至各鄉鎮市區公所，後續再透過內政部民政系統由村里長發放到全家各家戶。

針對配送費用，中華郵政表示，約初估約180萬元。內政部則說，，將循選舉公報的發放作業模式核發給地方政府，11月10日有跟地方縣市政府開會，依據選舉公報發放經驗，不會有故意堆置情況，家戶發放費用依行政院指示調移預算約1988萬元，平均每戶約2元作業費。

外交部副參事趙世絢表示，英文版安全指引手冊主要發放給各國駐台代表機構官員、駐台外媒。各地外籍人士則透過各國駐台機構調查、轉發，預計12月19日推出，初步需求為8萬多本。

趙世絢說，外籍移工也包含在各國駐台機構協助轉發的主要對象中，主要由籍移工來源國駐台機構提出的需求，仍以英語實用的國家提出需求較多，有些國家駐台機構反應習慣看PDF版本、不習慣英文版本，未來是否在編訂其他語言的外文版手冊，仍要看全動署後續決策。

