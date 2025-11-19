4279萬印《台灣全民安全指引》普發 國防部：絕無刻意規避立院備查

照片來源：《台灣全民安全指引》截圖

CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導

國防部動用行政院第二預備金，印製並普發《台灣全民安全指引》紙本手冊，引發是否刻意規避立法院監督、花費規模及必要性等質疑。對此，國防部18日晚間發布聲明強調，此次普發是依政策指導，按《預算法》向行政院申請第二預備金並辦理公開招標，決標金額為4279萬元，「絕無刻意規避立院備查情事」。國防部強調，普發紙本是為照顧年長者，屬必要公共安全投資，呼籲國人支持。

國防部表示，9月份發布《台灣全民安全指引》後，深獲各界正面肯定與迴響，希望索取或授權印製紙本；同時間捷克、瑞典、芬蘭及愛沙尼亞等國，陸續普發民防手冊，我國努力方向與諸多民主國家一致，也受國際社會好評與肯定。

針對外界質疑為何不以電子版為主、而要大規模印製紙本，國防部說明，此次普發是考量部分年長者不習慣上網閱讀；普發紙本可降低數位落差，確保危急時立即發揮作用，所以申請第二預備金，辦理公開招標。

照片來源：《台灣全民安全指引》截圖

不過，有部分立法委員及社會輿論質疑，第二預備金通常用於重大天災或臨時、緊急狀況，這次用於印製安全指引紙本，是否符合預備金動支性質與要件；也有人注意到金額接近5000萬元備查門檻，是否刻意將規模壓於門檻之下？另有人批評，如今數位資訊普及，仍大量印紙本是否最有效率的資源運用？

面對外界關切與質疑，國防部強調，以充分準備，應對不可預測的災害風險，可強化對國人生命與財產安全的保障，為長期且必要的公共投資，呼籲國人支持。

照片來源：《台灣全民安全指引》截圖

