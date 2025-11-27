43億投資不喊卡！中友百貨彰化店施工現況曝 駁停工傳言

彰化市長林世賢（右一）等人現勘中友百貨彰化店工地，粉碎停工傳聞。（彰化市公所提供／葉靜美彰化傳真）

彰化人期待有百貨公司，中友百貨彰化店在去年8月動土，原訂今年8月完工，卻遲未完工，地方紛傳「中友不蓋了？」，市長林世賢今日偕同中友百貨台中店長陳俊華與施工廠商－中屋營造總經理黃明俊等人到工地現勘，現場已完成混凝土大底澆置及地樑鋼筋綁紮、鋼模組立等工程，並正在進行筏基混凝土澆置作業，證實工程仍持續進行中。

中友百貨彰化店預定地位在彰化市旭光西路上，原為彰化市第二停車場用地，占地2150坪，市公所表示，7年多前由彰化縣政府委託彰化市公所承辦BOT開發，林世賢市長上任後成功招商，引進益彰股份有限公司投資，預定斥資43億元，規畫興建地下4層、地上21層的鋼骨結構大樓，結合百貨、餐飲、影城複合式商場與停車空間。

中友百貨彰化店施工現場已完成混凝土大底澆置及地樑鋼筋綁紮、鋼模組立等工程，並正在進行筏基混凝土澆。（彰化市公所提供／葉靜美彰化傳真）

目前工地已完成地下五層開挖與地下室主要工程，後續將陸續往上興建樓層，中屋營造總經理黃明俊駁斥停工傳言，他指出，光是工程料錢就已投入超過6億元，工程正穩定進行中，根本不可能停工；中友百貨台中店長陳俊華說，期待中友百貨成為彰化市民重要的休閒娛樂據點，也持續深耕彰化，帶動地方繁榮。

中友百貨彰化店基地在2022年點交土地，2023年8月14日動土，原訂今年8月完工，由於中友用地前身為魚池，地質鬆軟不利大型建築興建，再加上台灣地震頻繁，必須加強防震與地基設計，包含改善土壤、補漿、連續壁等結構工法，同時配合彰化縣政府嚴謹的建照及五大管線審查程序，導致工程進度受到外部因素影響，導至工期延後，目前預計於2029年5月11日前完工啟用。

彰化市長林世賢視察中友百貨彰化店施工現場。（彰化市公所提供／葉靜美彰化傳真）

林世賢表示，有業者願意在彰化投資這麼大型的百貨，是彰化的好事，彰化人應該一起來支持、祝福，而不是散播不實訊息來打擊投資信心；他並強調，今天已經公開說明、打破謠言，若仍有人惡意造謠，市公所將保留法律追訴權；他也透露，彰化市知名的運動用品銷售業者也與中友百貨洽談設櫃事宜，顯示業界也看好未來中友百貨彰化店前景。

