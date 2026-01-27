43公斤大麻漂流萬里 市值2千萬

一名漁民二十七日在萬里區岸際發現可疑麻布袋，警方獲報到場發現內裝三十二包疑毒品，試劑檢測呈現大麻反應。（讀者提供，中央社）

一名漁民二十七日在新北市萬里區駱駝峰旁岸際發現可疑麻布袋，警方獲報到場發現內有二十二包大麻，市值約二千餘萬元。另外，海巡署去年二月在台南市西南方海域攔獲漁船走私大麻，台南地院二十七日判處陳姓船長八年有期徒刑，李姓男子五年，三名印尼漁工各十一個月、緩刑二年，可上訴。

該漁民表示，數日前就隱約察覺海面上有的不明物體隨波逐流，直到二十七日上午麻布袋被海浪沖上駱駝峰旁岸際，他撿起麻布袋打開一看覺得「怪怪的」，立刻通報警方。

金山分局員警獲報到場，以毒品初篩試劑檢測，麻布袋內物質呈現大麻陽性反應，經清點共有三十二包大麻，總毛重約四十三公斤，市值約二千餘萬元。

由於現場周邊未設監視錄影設備，增加警方溯源難度。警方將會同海巡署等相關單位偵辦，持續追查來源。

另外，「卓×丞」計畫將大麻及種子私運入台，指示李男商請林姓男子（通緝中）牽線，由積欠賭債、有船長資格的陳男以五百萬元代價，駕駛「進漁滿３６８號」出海接運入境。

陳男和三名印尼籍漁工去年二月十四日從屏東東港鹽埔漁港申報出港前往指示海域，十五日和不明國籍鐵殼船併靠、接運三十袋（裝有具發芽能力大麻種子九包及大麻六百八十四包，合計淨重三百三十五公斤七百七十點四四公克），至其他海域停留數天後返航。

海巡署去年二月二十八日凌晨在台南西南方海域（非我國領域）攔獲該漁船，帶返安平商港後搜出大麻及種子，依法送辦。