43年來作育英才無數…美足傳奇教練之死 屋崙沉重打擊

屋崙美式足球傳奇教練畢姆（John Beam）日前在校園遭槍擊傷重不治，這對三大職業運動球隊相繼離開、市政府官員爆出貪腐醜聞的屋崙來說，無疑是又一沉重打擊。

43年來，這是屋崙年輕運動員第一次無法向這位傳奇教練尋求指導。但如果撥打他的手機，人們仍然可以聽到他用沙啞的聲音留言說：「記住，我對你有信心，所以你也要對自己有信心。」

舊金山紀事報表示，畢姆是灣區史上獲勝率最高的高中和社區大學球隊的教練之一，但對他而言，最具意義的勝利並不在球場上。畢姆放棄了許多可以在其他方更受矚目、賺更多錢的機會，選擇留在屋崙發揮他改變世界的能力。

里奧登高中（Riordan High School）美式足球教練拉維帕提（Adhir Ravipati）說：「如果你來自灣區，而且與美式足球有任何淵源，你一定知道畢姆是誰。他為社區做出了巨大貢獻。」

在將屋崙天際線高中（Skyline High School）打造成美式足球強隊之後，畢姆於2004年加入萊尼社區大學（Laney College），創造出超越自我的成就。除了帶領萊尼社區大學在2018年奪得全美社區大學錦標賽冠軍外，他還幫助20名球員進入國家美式足球聯盟（NFL）。

一路走來，畢姆協助了數千名社區大學學生建立自信、提高學業成績、達成獲得學士學位的終極目標，進而有機會擁有更美好的人生。這正是畢姆離世的消息如此令人震驚的原因。

畢姆的貢獻遠不止於幫助天際線高中和萊尼社區大學的美足球員獲得全額大學獎學金，對許多屋崙年輕運動員來說，他是第一個讓他們相信接受大學教育並非不可能的大人。

視畢姆為導師的人不計其數，其中包括在屋崙公立學校、灣區其他高中和當地社區組織任教的教練，其中最為人所知的是曾贏得超級盃（Super Bowl）冠軍的前NFL球星安德森（C.J. Anderson），他目前是灣區貝尼西亞高中（Benicia High School）的美式足球總教練。

安德森在2016年贏得超級盃的記者會上擁抱畢姆，並對著全場媒體說：「他是我的家人，是我生命中一直鼓勵著我的人。」

畢姆不是嚴厲的教練，他是慈愛型教練，這種溫和的執教方式讓畢姆深受Netflix紀錄片「Last Chance U」觀眾的喜愛。

