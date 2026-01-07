43度高溫走280公里！曾寶儀朝聖之路超崩潰

曾寶儀挑戰走西班牙朝聖之路。（圖／公共電視、新傳媒提供）

公視人文紀實節目《列車人生》邀請知性主持人曾寶儀擔任旅人，前往西班牙體驗每年吸引近50萬人的「朝聖之路」。這趟心靈之旅中，她與列車和途中的朝聖者相遇，獲得深刻感悟，不僅在教堂感動落淚，更首度袒露演藝生涯的疲憊與掙扎，真情流露讓觀眾看見她最真實的內心世界。

擁有超過20年豐富主持經驗的曾寶儀透露，這次拍攝完全打破以往工作模式，沒有經紀人與化妝師隨行，必須獨自打理一切。她挑戰最經典的「法國之路」全程280公里，沿途搭乘列車走走停停，長途健行體驗朝聖之路。在攝氏43度高溫下拍攝，她形容自己像「從烤箱走出來」，妝全花了。面對最恐懼的長途健行，她一度崩潰大喊：「這不是列車人生嗎？難不成我只有人生，沒有列車嗎？」但放下「完成主持人任務」的包袱，反而獲得意外收穫：「我沒有要完成任何事情，在這條路上遇到什麼人、聊了什麼天，那就是什麼。」

走在朝聖之路上，曾寶儀訪問來自世界各國的朝聖者，最令她印象深刻的是巧遇同樣來自台灣的王先生，當她問走完朝聖之路是否有心靈洗滌的感覺，對方回應：「感覺啊，好像是過了一段時間吧！」這句話讓她恍然大悟：「在對的時候聽到一句話，你就會覺得就是這個。我不就是來西班牙過了一段時間嗎？過了一段很愉快的時間，不是就很好了嗎？」曾寶儀進一步反思：「我總覺得好像有什麼使命要為這個世界做點什麼，但我們是不是總要對每件事情賦予意義？其實沒有什麼意義，你就是來地球過了一段時間。」

曾寶儀在教堂內落淚，哭完豁然開朗。（圖／公共電視、新傳媒提供）

來到布爾戈斯主教座堂和聖地亞哥大教堂時，曾寶儀面對壯麗建築當場落淚：「太漂亮了！西班牙的教堂相當浮誇，該有的都有，什麼都可以放進去，但又有一種很平衡的美。」她事後坦言：「我在教堂痛哭流涕時，根本不知道在哭什麼，能夠透過語言說出來的都太簡單了，但哭完後覺得很開心，有來真的很好。」

曾寶儀沿途回憶起近年推出的演藝作品與生活，罕見袒露內心掙扎：「這幾年做了很多事情，我其實常常覺得很累。我收穫很多，沒有否定這些日子的存在，但我現在就是覺得，那我能不能夠不要再往前走了？」她感性表示，前半生都在追尋「意義」：「求學、求職、求肯定和社會地位，總是有『下一站』。如果沒有呢？如果就是現在呢？如果就是永遠不會再回來的現在？可能對我來說，我的生命當中最大的功課就是：好好的待在那個現在。」

