43歲侯湘婷接任國小家長會長 凍齡美貌驚艷粉絲
記者王芷姍／台北報導
曾被封為「玉女歌手」的侯湘婷，當年以《秋天別來》、《為你流的淚》等代表作走紅，2007年淡出演藝圈到美國深造設計領域，2013年與捷安特董事長外孫楊孟學結婚。近日，中部某國小在臉書發布家長會長交接活動的照片，43歲的侯湘婷意外現身眾人眼前，她身穿優雅的紫色禮服、氣質依舊，精緻的五官和凍齡狀態令粉絲驚艷不已，紛紛留言表示「完全沒變！」
本月15日，中部一所國小的臉書粉專發布貼文，分享家長會長交接活動，並曬出多張現場照片。意外的是，淡出演藝圈多年的歌手侯湘婷也出現在活動中，正式接任新任家長會長，並與師生一同祝賀、合照留念。照片中，43歲的侯湘婷身穿一襲紫色長禮服，面帶微笑，氣質溫柔大方又優雅，凍齡模樣讓不少粉絲相當驚艷。
據國小貼文指出，當日侯湘婷從前任家長會長手中接下會旗，正式肩負起家長會長的重責大任，侯湘婷除了感謝前任家長會長奠下良好的基礎，也表示未來將秉持服務的精神，作為學校最佳的夥伴，為孩子繼續攜手努力。
侯湘婷於1999年推出首張專輯《你愛我嗎？》正式出道，以清純外型與甜美嗓音受到矚目，之後陸續發行《侯湘婷》、《愛之旅》等專輯，在樂壇成功站穩腳步，被視為「校園男生最愛的女歌手之一」。
在演藝圈活躍8年後，侯湘婷逐漸淡出螢光幕，讓許多歌迷感到惋惜。2013年，她與捷安特董事長外孫楊孟學結婚，育有一子一女，生活重心也轉向家庭。如今，侯湘婷因出席國小家長會長交接活動再次公開亮相，讓粉絲驚喜有機會重溫當年女神的風采。
