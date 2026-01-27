43歲健康拉警報「命與錢哪個重要？」前台積電高管選擇「放下」享受自由：終於能每周陪媽聊天
「我就是不勇敢，才敢放下。」財務專家郝旭烈曾是台積電、力晶半導體等科技業的高階主管，卻在43歲那年健康拉警報：睡不好、吃不下、嚴重胃痛，讓他警覺：命與錢到底哪個重要？
他說選擇離開，是「不得不的痛苦」，但沒有名片之後，卻迎來更精彩的第二人生，「我們以為的『放下』，其實是『放上』。」
「當初離開職場是逼不得已，但我卻因『這份禮物』擁有更多選擇與自由。」郝旭烈說，許多職場上有成就的人離職時，那張引以為傲的名片不見了，自我認同往往「瞬間消失」，但走向低谷是為了攀上高峰，他並沒有被打擊太久。
郝旭烈花了2、3年時間尋找人生下半場意義，順著命運河流走，2020年迄今出了9本書，成為專業企業講師，也開播Podcast節目「郝聲音」。現在的他，不僅收入無虞，身心越來越健康，更有時間陪伴母親、老婆跟孩子。
因病得福，退而不休
他說，有句話叫「因病得福」，他所豐收的「生命的禮物」，超乎想像。「現在的我，正活成自己喜歡的樣子。」郝旭烈說，很多人都以為他退休了，其實他從職場「退」，卻從未想要「休」；找到自己喜歡的工作，與生活可以結合在一起，日子變得更加有意思！
而離開職場的他，掌握了世界上最珍貴的東西，就是「時間」，享受時間餘裕的他，只做自己熱愛的事，生活裡既有財富，生命裡更有自由。
「不要用想像中的明天而犧牲今天」，是郝旭烈很喜歡的一句話。「我常和大家分享，想做的事情現在就會去做，不要等到退休、不要等到以後，因為『今天是我們餘生最年輕的一天』。」
郝旭烈說，自己的人生觀有部分與母親身教有關。「我的父親在我很小時過世，我的母親36歲就守寡，但她為母則強，所有我們想要的東西，都能變出來，你知道她很節省，卻沒省到我們身上，她就是這樣的一個媽媽。」
郝媽媽年輕時是幼兒園的特教老師，後來擔任輔導員到偏鄉巡迴，一直到50多歲才考駕照，原因是為了能上山下海去幫助弱勢，後來更去做外配的語言老師，去看護所輔導受刑人。
郝旭烈笑說，媽媽70多歲依然持續成長，不但開始健身運動，甚至莫名被挖角去做「台語說故事」老師。「她很平凡、很低調，卻與眾不同。我也很感謝這場病，因為讓我這11年來，終於可以每星期陪我媽媽聊天。」
在乎時間就要做「能量管理」
他說母親總是「利他才利己」，相信有「利他」的心，終究會回到自己身上，變成「利己」，這也是他寫書、錄音、傳播的原因，幫助他人，就是在幫助自己。
「我以前在公司時，需要被認可才能凸顯出自己的價值。但離開公司後，我發現我可以創造出自己的價值；現在我把『堅持』兩個字改成『樂在其中』，生活的質量變得完全不同。」
他既是企業講師、重視自我成長與學習，更規律地持續運動、定期錄音，問他如何做到時間管理？郝旭烈回答，「時間管理是假議題」。
「我現在是做『能量管理』而不是時間管理，因為時間是沒辦法管的，時間只可以『留』。我主張『減法生活』，把能量放在自己喜歡的人事物身上，晚上就開始休息。我不會把時間塞滿告訴自己很努力，而是保留足夠的空白，我才能吸收新東西進來。」
最後，郝旭烈給50後的朋友一些理財與生活建議：
1.不要把花錢當作滿足的一環
2.不要一心期待退休
3.百分之百要規劃被動收入
4.被動收入不夠多，就降低主動支出
5.定存比亂投資好，不要殺高殺低
6.在乎時薪，不是年薪─我們的時間很重要
7.做喜歡的事就是賺到─時間比較貴
8.有錢有閒也要培養好關係
9,真正的交情是願意把時間給對方
10.富有比不上富足。幸福不是擁有多，而是期待少
