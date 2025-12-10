43歲吳申梅凍卵18顆被催生 亮哲送麻油雞成月子餐

【緯來新聞網】歌手吳申梅（Gigi）今（10日）推出2025壓軸單曲《外家》，沒想到一場記者會竟瞬間變成大型「催生現場」，在MV中飾演老公的亮哲端上親手熬煮的麻油雞，原是要幫申梅「補中益氣、滿血打歌」，卻被媒體當場虧：「這是月子餐吧？是在發催生令嗎？」吳申梅當場羞喊：「沒有沒有！我現在還沒要生啦！」申梅再次強調，自己還在衝刺事業，老公也不急著當爸爸。她早在四年前就凍卵18顆，「等到歌壇有一番成就後再解凍當媽。」事業、婚姻、家庭，一切都準備好，只差她自己按下開關。

亮哲端上親手熬煮的麻油雞，被虧是送給吳申梅的月子餐。（圖／喜上梅梢娛樂提供）

三年婚的吳申梅突然宣告喜訊：「我們已經迎來愛的結晶！」全場倒抽一口氣，以為她要宣布懷孕，下一秒才揭曉，原來是與老公 Eric 攜手成立新公司「喜上梅梢娛樂」，梅子笑說：「雖然暫時沒有生小孩的規劃，但我們一起誕生了新的公司。」她也分享升格CEO的心情，分享這次自己當老闆推新歌，才知道當年恩師陳子鴻為何每張專輯都「預算越做越高」，因為她自己也爆預算、一路加碼，把成本加到近兩倍，笑說：「我終於懂老師的痛苦了！」



老公 Eric 更是現代八點檔「霸總系老公」，Eric不只投資她事業、當她背後的金主之一，更直接兼任造型師，從香港買了五、六套宣傳服，今日戰袍也是他挑的。生日更送出價值超過兩百萬的愛馬仕「Kelly Doll」，申梅感動說：「我其實不想Eric 多破費，禮物是心意，但一碗他親手煲的湯會更打動我。」

飾演娘家媽媽的呂俍慧更突然登場獻花，吳申梅親媽瑪莉姐也上台力挺。（圖／喜上梅梢娛樂提供）

但八點檔必有的「夫妻大吵戲碼」吳申梅也大方分享，提到他們唯一一次最嚴重的爭吵，就是她一氣之下直接買機票從香港飛回台北，Eric 像偶像劇男主角一樣立刻往機場衝，當場求和。申梅分享兩人從不冷戰的秘訣：「心情不好就講出來，不要悶著。」她也爆料老公有潔癖，「他很會摺衣服，我不太會」，笑說自己常常撒嬌要他以後都幫忙摺。



兩人的婚姻甜蜜、爭吵、互虧，全在記者會一次攤開。Eric 對她穿衣尺度毫無限制，還會笑說：「妳能露的年紀不多了，難不成老了還穿短裙？」被問到她有老公的手機定位嗎？梅子則反虧：「他不要有我的定位就好，要拚來拚啊！」夫妻互動就像連續劇停不下來。

