43歲女乖乖回診 「1事」釀肝昏迷病逝！醫怒：決心宣戰

記者施春美／台北報導

一名心臟衰竭的女子經治療後，不適症狀大幅緩解，後來只服用直銷公司的健康食品，未持續服藥，導致之後肝昏迷死亡。(圖／部立彰化醫院提供)

一名43歲心臟衰竭的女子，在接受醫療後，病況好轉，之後卻只吃直銷公司的健康食品、未繼續服藥，某日緊急掛急診，即使經過緊急治療，最後仍因肝昏迷死亡。收治患者的心臟科醫師劉中平表示，女子的早逝讓他非常難過，決定要向非法藥物宣戰，盼患者勿聽信邪門歪道藥品的推銷手段。

中華民國心臟醫學會專科指導醫師、心臟內科醫師劉中平，在其臉書表示，上述女子原本是他對自己醫療技術的自信。女子因患有心臟衰竭，原本在台大醫院治療，後因症狀無法緩解，遷回高雄家治療，成為他的患者。

劉中平表示，女子在接受其藥物治療，並搭配飲食運動調整，心臟不適症狀逐步改善，半年後，心臟收縮分率開始逐漸提升，一年後，由最初看診時的33%提高到50%，不適症狀幾乎消失。

女子後來開始回復工作，持續在劉中平的診所追蹤了3年。劉中平坦言，他常因此自豪，他有病人在台大醫院治不好，卻在他的診所治療成功。

未料，某天女子突然出現在醫院急診室，喘得很嚴重，劉中平立即將她收入加護病房住院，給予氧氣與利尿劑的治療，「檢查發現，不只是心臟出了問題，她的肝臟和腎臟功能都突然下降許多！」心臟收縮分率突然下降到28%，且肝發炎指數GOT指數爬升到超過1千。

劉中平當時研判，單純的心臟衰竭不會讓肝指數發生如此大的變化，經詢問病人得知，女子雖然固定回診拿藥，卻已停藥整整一個月，在這一個月，女子服用一種直銷公司的健康食品。

幫女子檢查體內重金屬成分後，劉中平才知，其體內的「鎘」金屬含量已超標4倍，而這種「鎘」的常見毒性就是肝腎壞死及心臟衰竭。他表示，雖然經過極力搶救，女子仍在住院一個月後，因肝臟衰竭陷入昏迷後死亡。「我的心好痛好痛好痛，我已說過多少次要好好服藥，不要亂吃來路不明的藥物！」

劉中平感嘆，女子在43歲時病逝，讓他覺得「我的治療失敗了，」但他因此決定要好好傳達正確的醫療健康理念，要向非法的藥物、邪門歪道的藥品宣戰！

