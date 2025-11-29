43歲女頭暈確診腎臟病末期！「睡覺同時洗腎」成功找回生活節奏

【健康醫療網／記者黃奕寧報導】43歲黃女士3個月前因「天旋地轉」嚴重頭暈，送至衛福部彰化醫院急診，遭診斷為末期腎臟病，必須馬上住進加護病房洗腎。在病危之際，她一度選擇傳統的血液透析方式洗腎。後來在病情穩定後，她因無法每週頻繁往返醫院洗腎，與醫師討論血液透析與腹膜透析的特性後，改採腹膜透析（Peritoneal Dialysis, PD）方式，利用晚上睡覺時間，在家完成治療，讓洗腎融入生活，成功兼顧生活彈性與健康。

「血透vs.腹透」洗腎怎麼選？醫：關鍵在「醫病共享決策」

負責收治病例的彰化醫院副院長陳殷正表示，一般的洗腎患者多透過血液透析，也就是每週到醫院3次，使用機器交換毒素和水分，另一種洗腎方式是採腹膜透析，主要是自行在家，操作導管清潔及透析藥水進入腹腔，交換毒素和水分後，再將藥水引流出來。

因大部分患者怕自行操作腹膜透析過程有疏失，陳殷正副院長指出，多數患者還是會選擇到院進行血液透析。不過，他提到，腹膜透析因為可自行決定洗腎時間，如果可以透過「醫病共享決策」，讓洗腎者與醫師一起參與治療過程的討論與決策，是可行的治療方式。

從血液透析轉夜間腹膜透析 找回工作與生活彈性

彰化醫院腎臟科醫師黃耀宣回憶，黃女到院時，除了貧血嚴重，腎絲球過濾率（GFR）只剩2.3（正常90至120），肌肝酸（Creatinine）高達17.9 mg／dL（正常小於1），其他相關數值也都很差，確診尿毒症住進加護病房，當天就進行血液透析，情況才好轉。病情控制後，黃女初期跟多數洗腎病友一樣，每週到醫院3次接受血液透析，但治療占去大量時間，工作與生活幾乎被迫停擺。後來在彰化醫院的醫護團隊解說與陪伴下，改採腹膜透析。她說：「每天睡前接上機器，早上醒來就洗完了，完全不浪費時間。」她強調操作其實不複雜，只需定期回診一次，生活品質明顯改善。

黃耀宣醫師鼓勵患者與醫師充分討論，選擇最適合自己生活型態的透析方式，讓治療與生活品質都能兼顧。

