43歲孫儷吃飯「精準計算每一g」！每日嚴控1200大卡 隨身帶電子秤驚呆網

藝人的自律可以有多極致？43歲孫儷在劇組用餐的畫面曝光，只見她桌上擺著電子秤，每樣食材都要精準稱重，連蔬菜分量都絲毫不差，讓不少網友驚呼：「這是吃飯還是做實驗？」

據劇組工作人員透露，孫儷每餐都嚴格遵循「211飲食法」──2份蔬菜、1份蛋白質、1份主食。糙米、藜麥等主食從不超量，蔬菜還要先用熱水燙過再吃，油鹽更是少到幾乎不加。她每天熱量控制在1200至1500大卡之間，還實行「16+8輕斷食」，只在上午9點到下午5點之間進食，其餘時間只喝水。

這套嚴格的飲食法確實有成效。身高165公分的她，體重多年維持在45公斤左右，拍戲時精神充沛，膚況也被誇「穩定發光」。就連老公鄧超都被她「帶入坑」，調整飲食後體脂率明顯下降，體檢結果顯示體齡僅27歲。不過爭議也隨之而來，有網友發現孫儷近期亮相時「臉明顯消瘦」，質疑她的BMI僅16.5，低於健康標準18.5至23.9，擔心長期會影響代謝。

面對外界議論，孫儷有自己的節奏。她曾在社群平台分享養生心得，強調「身體舒服了，心才自在」，平時會搭配艾灸、練書法等方式放鬆，偶爾也會吃黑巧克力解饞，並非完全極端。其實她的重點在於「尊重身體的訊號」，只是演員職業需要更精細的管理。營養師也提醒，一般人不必執著於秤重，可以用「拳頭估算法」：1拳碳水、1掌蛋白、2拳蔬菜，靈活調整更容易持之以恆。

