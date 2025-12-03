43歲孫藝真罕曬健身影片！超貼身運動服「性感背肌炸出」 體態驚呆韓網

記者王培驊／綜合報導

韓國女星孫藝真今（3）日在 IG 上分享最新健身影片，難得大方曝光運動日常，也因此意外掀起討論。影片中，她身穿貼身運動服，專注進行背部訓練，只見肩背線條明顯、肌肉緊實，完美狀態宛如健身教練，網友驚呼「孫仙也太壯！」、「這背肌太狠了吧！」

孫藝真貼文寫下：「Crush my workout. 2025 年的尾聲，希望大家都平安。」雖然文字簡短，但她難得公開背肌的「高強度體態」，反倒在粉絲之間引爆話題，甚至有網友直呼：「這是產後2年的體態？太不可思議！」

孫藝真在IG上分享最新健身影片，曬出完美背肌。（圖／翻攝自IG @yejinhand）

除了健身影片成為焦點，孫藝真近期也因演技受到高度肯定。她主演的電影《어쩔 수가 없다》（譯《徵人啟弒》）於今年 9 月上映，她在片中細膩演技備受好評，並以此片拿下第 46 屆青龍電影獎「最佳女主角」，還同時抱回人氣明星獎，可說是雙料得主。

孫藝真以《徵人啟弒》封影后。（圖／翻攝自IG @bluedragonawards）

孫藝真在得獎後曾長文表達心境，坦言這次得獎讓她「像飄在雲端」，甚至毫無心理準備：「還是不敢相信拿下女主角獎和人氣獎，原本想好的感謝詞也因為太緊張沒能說完整。」她也特別向粉絲喊話，聽到大家為人氣獎拼命投票讓她既感動又不知如何回報，「真的真的很謝謝你們」。

孫藝真、玄彬。（圖／翻攝自Naver）

她也提到，這是結婚後的第一部回歸作品，難免感到壓力，但因能與朴贊郁導演合作，加上李炳憲、李星民、廉惠蘭、朴熙順等重量級演員同場演出，她只希望能跟上所有人的節奏。她坦言，看完成片後更加深刻感受到「朴贊郁導演還在韓國拍片，是電影界的幸運」。

在貼文中，她也不忘感謝所有幕後工作人員，從攝影、燈光、美術、造型到音樂，她逐一點名致謝，表示「角色之所以能被看見，是因為你們在現場付出的每一滴汗水」，更承諾會以更好的作品回報大家。孫藝真 2022 年與玄彬結婚，育有一子，近年生活以家庭為重，但仍維持高強度運動與固定作品節奏，此次健身影片也再度證明她依舊維持在「韓國代表級女神」的最佳狀態。

