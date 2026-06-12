43歲愷樂喜懷雙胞胎！3個月孕肚首曝光 感性吐心聲：把握當下

【緯來新聞網】「蝴蝶姐姐」愷樂繼母親節報喜懷上雙胞胎後，再度透過社群分享孕期近況。她近日在社群媒體上貼出與兒子的生活照，同時首度曝光懷孕滿3個月的孕肚畫面，腹部已明顯鼓起。愷樂也在貼文中坦言「我們都要好好過生活。#把握當下」

43歲愷樂懷上雙胞胎。（圖／翻攝Instagram）

現年43歲的愷樂，婚後長期定居上海，近年鮮少公開露面，平時多以社群平台記錄家庭點滴。她在2024年宣布懷孕、正式升格為人母，今年母親節又進一步透露腹中懷有一對雙胞胎，喜訊曝光後便受到外界關注。



從她最新公開的照片可以看出，懷孕初期拍攝正面照時，身形變化並不明顯；進入第3個月後，肚子才逐漸隆起。即便這次懷的是雙胞胎，愷樂整體身材仍維持纖細，四肢線條依舊修長，僅腹部出現較明顯的改變。

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43歲愷樂懷上雙胞胎。（圖／翻攝Instagram）

除了記錄孕期變化，愷樂也分享近期心境，感性寫下「我們都要好好過生活。#把握當下」，字裡行間流露對生活的珍惜。貼文曝光後，眾多親友與網友湧入留言區送上祝福，有人讚她「媽媽好美」、「最美的愷樂媽咪！」，也有人以過來人身分笑稱「歡迎加入一打二的行列」、「夠強三寶媽～突然變學姐了妳」，紛紛為即將迎接雙胞胎、升格「三寶媽」的愷樂加油打氣。

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