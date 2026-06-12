43歲愷樂喜懷雙胞胎！3個月孕肚首曝光 感性吐心聲：把握當下
【緯來新聞網】「蝴蝶姐姐」愷樂繼母親節報喜懷上雙胞胎後，再度透過社群分享孕期近況。她近日在社群媒體上貼出與兒子的生活照，同時首度曝光懷孕滿3個月的孕肚畫面，腹部已明顯鼓起。愷樂也在貼文中坦言「我們都要好好過生活。#把握當下」
43歲愷樂懷上雙胞胎。（圖／翻攝Instagram）
現年43歲的愷樂，婚後長期定居上海，近年鮮少公開露面，平時多以社群平台記錄家庭點滴。她在2024年宣布懷孕、正式升格為人母，今年母親節又進一步透露腹中懷有一對雙胞胎，喜訊曝光後便受到外界關注。
從她最新公開的照片可以看出，懷孕初期拍攝正面照時，身形變化並不明顯；進入第3個月後，肚子才逐漸隆起。即便這次懷的是雙胞胎，愷樂整體身材仍維持纖細，四肢線條依舊修長，僅腹部出現較明顯的改變。
43歲愷樂懷上雙胞胎。（圖／翻攝Instagram）
除了記錄孕期變化，愷樂也分享近期心境，感性寫下「我們都要好好過生活。#把握當下」，字裡行間流露對生活的珍惜。貼文曝光後，眾多親友與網友湧入留言區送上祝福，有人讚她「媽媽好美」、「最美的愷樂媽咪！」，也有人以過來人身分笑稱「歡迎加入一打二的行列」、「夠強三寶媽～突然變學姐了妳」，紛紛為即將迎接雙胞胎、升格「三寶媽」的愷樂加油打氣。
更多緯來新聞網報導
其他人也在看
中國砸46億大亂鬥！ 日本龍頭已倒地 謝金河：台廠考驗將至
財經專家謝金河指出，AI軍備競賽雖引爆高階玻纖布超級行情，但領頭羊日東紡織股價驟然腰斬，揭示中國巨石與菲利華大舉擴產殺價，高階市場版圖巨變，台灣玻纖布廠考驗恐將至。
NBA》紐約尼克2026年總冠軍賽，打出NBA史上「最大迷因」【李亦伸專欄】
2026年NBA總冠軍系列賽，尼克3勝1敗領先馬刺，尼克再贏一場就能摘下隊史近53年第一冠。
30歲網紅驚罹乳癌「自曝太會內耗」 醫：6成患者都這樣
30歲的台灣美妝YouTuber Cara Wu，擁有逾20萬訂閱，9日她在IG公開震撼消息，透露自己於5月確診乳腺癌，年僅30歲的她生活習慣向來規律健康，家族亦無癌症病史，她認為長期情緒壓力是目前唯一能想到的可能原因，因為自己「太會內耗」。研究也指出，超過6成的乳癌患者在確診前，就已經飽受情緒或壓力所苦，其他易受情緒影響的癌症，還包括胃癌、肝癌、前列腺癌、胰臟癌等。
史瓦帝尼有意與大陸建交？林佳龍曝真相：只是學者意見 史王年底來台
我非洲唯一友邦史瓦帝尼總理戴羅素（Russell Dlamini）被媒體披露有意改變外交政策，推動與中國大陸建交。外交部長林佳龍12日澄清，相關說法源自學術場合中少數與會者的個人觀點，並非史瓦帝尼政府立場，台史關係並未受到影響。他並進一步透露，史王恩史瓦帝三世年底將受邀訪台。
影／王瞳離開台灣接噩耗！因艾成「結拜」傅子純 淚崩沒見到最後一面
【緯來新聞網】傅子純近日病逝享年46歲，結拜妹妹王瞳得知噩耗當下，正登上「麗星郵輪」準備出海演出，無
澎湖縣長選舉 陳光復妻吳淑瑾：將獲民進黨徵召代夫出征
澎湖縣長陳光復的太太吳淑瑾「代夫出征」底定！吳淑瑾今天隨光復義剪隊在進行義剪時表示，民進黨中央將在6月17日中常會徵召她代表民進黨參選澎湖縣長。吳淑瑾說，相關資料也已提報黨中央，並告知在病床上的陳光復，「看到他的眼睛會跟著動，似乎放心了」。
美軍擊落伊朗無人機 雙方仍稱和平協議「近在咫尺」
美軍中央司令部（CENTCOM）週六宣布，在荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）成功擊落多架企圖襲擊商船的伊朗無人機。諷刺的是，就在衝突發生前數小時，美伊雙方才剛樂觀表示，結束中東衝突的和平協議已「前所未有地接近」。
馬祖東引1軍官疑似自傷 CPR搶救後送三總狀況曝：目前生命徵象穩定
陸軍東引地區指揮部今（13）日表示，所屬黃姓軍官凌晨於營內疑似自我傷害，經同袍發現後，由單位內具EMT1專長人員進行CPR並送醫，經搶救後恢復呼吸、心跳，清晨由醫療專機後送至台北內湖三軍總醫院治療，目前生命徵象穩定。
「偵查蛇」臥底建功！美佛州捕獲177條緬甸蟒 總重逾3.6噸創新高
美國新聞頻道WINK News報導，該機構表示，2025年整個移除季共清除約6300磅緬甸蟒，而自2013年啟動相關監測與移除計畫以來，已在佛羅里達西南部約200平方英里範圍內累計移除超過20噸緬甸蟒，顯示長期族群控制已具一定成效。研究人員指出，緬甸蟒主要在每年11月至隔年4月繁殖季...
曾沛慈《浪姐》首度奪冠 聽到結果愣住狂問：這是對的嗎
【緯來新聞網】中國女團競演節目《乘風2026》第四次公演成績揭曉，曾沛慈站上排名頂端，現場一句「這是
世足/首顆烏龍球！巴拉圭白白送分 7萬美國球迷嗨翻
2026年美加墨世界盃今進行第2天賽事，D組美國隊開場僅7分鐘就因對方烏龍球領先，現場超過7萬名地主球迷為之瘋狂。最終美國以4比1血洗巴拉圭，順利拿下D組小組賽的首場勝利與3分積分。
沒能見傅子純最後一面！王瞳郵輪舞台淚崩 哽咽獻唱〈城裡的月光〉送摯友
[FTNN新聞網]記者陳崴淩／綜合報導王瞳與已逝男星傅子純曾合作多部戲劇，私下也是交情深厚的好友。近日王瞳隨所屬「霸氣樂團」登上麗星郵輪，為「星光演唱會...
高雄市長最新民調出爐！賴瑞隆贏柯志恩 「2族群」成影響選情槓桿
2026高雄市長選情最新調查結果顯示，民進黨高雄市長參選人賴瑞隆以支持度46.2%、當選看好度53.6%領先國民黨的柯志恩，並受惠於高雄市長陳其邁76.2%施政滿意度及綠營基本盤優勢。但調查也發現20至39歲族群對賴瑞隆的支持明顯低於整體平均，且中間選民尚未進入選戰、民眾黨支持者仍可能成為影響選情的槓桿，柯志恩並非毫無機會，部分地區已出現柯領先現象。
北市酒店小姐爆「單月賺近千萬」 內行曝真相：沒接S
近日有網友分享，北市某知名酒店5月「活動月戰況表」，其中獲得「最佳女主角」的第一名小姐，單月業績突破3萬0197節，換算下來月收入直逼1000萬元，消息曝光後，在網路引起廣泛討論。
幼兒園「唱紅歌」是烏龍？沈伯洋喊話市府要做表率：第一線無從遵循
日前傳出有幼兒園小孩和家長分享正在練習的畢業典禮歌曲，家長查詢後，發現竟是「慶祝中國共產黨建黨100周年」而創作的紅色歌曲，陸委會則證實是台北市的公立幼兒園。但北市教育局昨晚聲明，稱這是烏龍爆料，僅為「歌名相同」，無論歌詞、作曲者或演唱者皆不相同。台北市長參選人沈伯洋今（13）日表示，如果政府能讓大家知道要注意什麼才是更好的，若市府沒法做表率，當然讓第一線更無從遵循。
醫生爸出手拆散「差13歲叔姪戀」 台8女星崩潰：我會嫁不出去
女星徐千京近幾年在八點檔表現亮眼，讓觀眾印象深刻，而她父親是婦產科知名醫生兼電子公司董事，兄姊也都是醫生，家世背景相當驚人，至於感情方面，徐千京透露與相差13歲的男友交往7年，不過戀情因為父親反對無疾而終，目前已單身兩年。蔡佩伶報導
辛龍帶愛女登郵輪驚喜開唱！陳美鳳自宮3首讓出舞台
「台灣最美的歐巴桑」陳美鳳日前率王瞳所屬的霸氣樂團及陳謙文，一起登上麗星郵輪探索星號「星光演唱會」演出，當晚陳美鳳突宣布有「大彩蛋」，帶著女兒進行郵輪親子假期的辛龍以神秘嘉賓之姿被邀上台，除了獻出招牌模仿秀，還獻唱〈愛情釀的酒〉，將現場氣氛推向最高潮，成為整場秀的大亮點之一。
福原愛自曝懷孕去上學 手抱第3胎被讚「看來比在台灣幸福」
福原愛與再婚對象生下的第3胎日前曝光，成為熱議話題；照片由中國大陸網友上傳「小紅書」後擴散，而且還曝光了當時與福原愛的對話。對此日本有媒體人定調福原愛一向親中，或許因此放鬆戒心與對方親切互動，網友看了更大讚：「看起來比在台灣時更幸福！」
衛福部擬推「全癌別居家化療」 下半年上路！首次仍須住院
衛福部部長石崇良10日赴立法院社會福利及衛生環境委員會備詢前受訪時宣布，參考法國居家醫療模式，計畫於今年下半年正式推動「居家癌症治療」，適用範圍涵蓋全癌別患者，讓完成首次住院化療並裝設人工血管的癌症病人，得在醫師評估同意後選擇返家接受後續化學治療。
結婚7年不藏了！AKIRA洩林志玲醉後真面目 反駁是「虎媽」親曝私下分工
「台灣第一名模」林志玲與日本放浪兄弟（EXILE）成員AKIRA（黑澤良平）結婚7年，跨國婚姻的一舉一動始終是外界關注的焦點。日前AKIRA接受綜藝教父王偉忠主持的廣播節目《欸！我說到哪裡了？》專訪，大方分享熱愛台灣在地美食的私房清單。沒想到聊到興起時，AKIRA竟加碼爆料林志玲私下喝醉酒的驚人真面目，揭開名模光環下的生活，夫妻倆深夜的親密情趣也隨之曝光。