43歲日本超模隔20年再懷孕！單親媽迎二胎 她首公開內幕：是我重要依靠

記者王培驊／綜合報導

日本超模富永愛（圖／翻攝自IG／ai_tominaga_official）

43歲日本名模富永愛於20日透過 Instagram 公開宣布懷孕喜訊，透露已與小她4歲的演員山本一賢迎來新生命，消息一出立刻引發關注。這也是她繼20年前生下長子富永章胤後，再度懷孕。

富永愛在貼文中親自寫下：「這次我與演員山本一賢先生之間，迎來了新的生命，特此向大家報告。」她坦言，在得知懷孕後，內心曾感到困惑與不安，但也在面對身體與心理變化的過程中，一步步調整心情，並提到長子章胤給了她極大的支持，成為重要依靠。

她進一步說明，由於考量年齡因素，加上這段時間身體狀況並不穩定，因此懷孕一事先前僅告知少數親友，直到近期在各種場合收到越來越多關心，才決定正式向外界公開。富永愛也向外界喊話，希望大家能夠給予她與家人空間，「靜靜地、溫暖地守護我們」。

富永愛於2004年結婚，2005年生下長子章胤，2009年離婚後成為單親媽媽，獨自扶養兒子長大。如今已19歲的章胤身高190公分，17歲便踏入模特兒圈，母子倆在伸展台上同框的畫面曾引發話題。富永愛此次懷孕，也特別提到兒子一路以來的理解與陪伴，讓她深受感動。

孩子的父親山本一賢現年39歲，近年活躍於影視圈，主演電影《火之華》，並身兼模特兒、編劇等多重身分。富永愛近年除持續活躍於時尚圈，也跨足戲劇演出，曾出演木村拓哉主演的《型男主廚三星夢》及大河劇《豈有此理～蔦重繁華如夢故事～》，展現不同面向。富永愛在貼文最後再次感謝外界長期以來的支持與關心，也表示未來仍將以身體狀況為優先，迎接這段全新的生命旅程。

