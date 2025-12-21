43歲日本超模隔20年再懷孕！單親媽迎二胎 她首公開內幕：是我重要依靠
記者王培驊／綜合報導
43歲日本名模富永愛於20日透過 Instagram 公開宣布懷孕喜訊，透露已與小她4歲的演員山本一賢迎來新生命，消息一出立刻引發關注。這也是她繼20年前生下長子富永章胤後，再度懷孕。
富永愛在貼文中親自寫下：「這次我與演員山本一賢先生之間，迎來了新的生命，特此向大家報告。」她坦言，在得知懷孕後，內心曾感到困惑與不安，但也在面對身體與心理變化的過程中，一步步調整心情，並提到長子章胤給了她極大的支持，成為重要依靠。
她進一步說明，由於考量年齡因素，加上這段時間身體狀況並不穩定，因此懷孕一事先前僅告知少數親友，直到近期在各種場合收到越來越多關心，才決定正式向外界公開。富永愛也向外界喊話，希望大家能夠給予她與家人空間，「靜靜地、溫暖地守護我們」。
富永愛於2004年結婚，2005年生下長子章胤，2009年離婚後成為單親媽媽，獨自扶養兒子長大。如今已19歲的章胤身高190公分，17歲便踏入模特兒圈，母子倆在伸展台上同框的畫面曾引發話題。富永愛此次懷孕，也特別提到兒子一路以來的理解與陪伴，讓她深受感動。
孩子的父親山本一賢現年39歲，近年活躍於影視圈，主演電影《火之華》，並身兼模特兒、編劇等多重身分。富永愛近年除持續活躍於時尚圈，也跨足戲劇演出，曾出演木村拓哉主演的《型男主廚三星夢》及大河劇《豈有此理～蔦重繁華如夢故事～》，展現不同面向。富永愛在貼文最後再次感謝外界長期以來的支持與關心，也表示未來仍將以身體狀況為優先，迎接這段全新的生命旅程。
更多三立新聞網報導
EXO睽違8年合體！為演出「練到凌晨4點」 D.O.曬幕後淚崩照：愛哭鬼們
陳都靈傳遭凌虐獻祭！「今公開現身」紅毯受訪 她親吐經歷：是很大挑戰
BABYMONSTER聖誕驚喜加碼！快閃店登陸松菸 時間、預約方式一次看
夢多喊台灣是國家！「遭廠商狂退工作」仍堅持立場 他親吐：失去很多錢
其他人也在看
獨家／李芷婷父親確診失智症！4年前曾摔傷腦 她崩潰爆哭：我才25歲
李芷婷父親2021年農曆年前意外摔傷，頭部遭受重創，一度住進加護病房，歷經手術與復健後，病況逐漸好轉。時隔4年，李芷婷日前推出全新創作專輯《海的模樣》，接受《三立新聞網》專訪分享近況，透露父親今年9月至10月間被診斷出罹患失智症，甚至曾將她誤認為姊姊，不過她並未落淚，堅強表示「我不能在爸爸面前哭」。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 10
陳庭妮突冒白髮！突宣布「1重大決定」：覺得很抱歉
陳庭妮突冒白髮！突宣布「1重大決定」：覺得很抱歉EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 76
正妹大胃王被騙光所有存款！窮到只能吃廚餘果腹
生活中心／綜合報導擁有超過68萬粉絲的大胃王YouTuber「路路LuLu」，憑藉嬌小身形卻能吞下驚人份量的食物走紅，她曾經最多可以吃下7公斤的食物。不過近來她不只坦言長期大胃王挑戰已對身體造成嚴重職業傷害，也罕見公開學生時期曾被詐騙、窮到撿廚餘果腹的過往，反差人生曝光後引發熱烈討論。民視健康長照網 ・ 1 天前 ・ 10
《上流3》尹錫花腦瘤撐3年病逝！享壽69歲 生前露面「門牙全掉光」
【緯來新聞網】南韓資深舞台劇演員尹錫花（윤석화），曾因出演《上流戰爭3》而備受矚目。2022年，她在緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
依依揭曉寶寶性別！納豆見氣球「這」顏色瞬間崩潰噴淚：來了
44歲男星納豆（林郁智）與妻子依依婚後生活備受關注，他們兩人於去年底完成結婚登記，今年12月初驚喜公開懷孕超過三個月的好消息，正式宣告即將於明年6月升格新手爸媽。夫妻倆共同度過風雨，如今迎來人生新階段，更在限動揭開寶寶性別，不少粉絲都替他們感到開心與感動。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 11
金宇彬今晚世紀大婚！網暴動敲碗主持人李光洙：下一對結婚輪到你了
韓國演藝圈迎來備受矚目的大勢婚禮，演員金宇彬與申敏兒將於今（20）日晚間在首爾獎忠洞新羅飯店完成終身大事。隨著婚禮進入倒數，相關話題在網路上持續延燒，討論焦點除準新人外，也轉向擔任婚禮主持人的李光洙，以及將以賓客身分出席的女友李先彬，部分網友更趁勢在留言區「敲碗」這對情侶的下一步。陳宣如三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 6
黃明志大逆轉尿檢陰性！陷入「人生最低谷」崩潰 不敢出門：被指指點點
歌手黃明志日前捲入台灣網紅謝侑芯命案相關風波，雖然至今未被證實與案件本身有直接關聯，但因先前尿檢初步反應呈陽性、又涉及非法持有藥物，仍一度遭檢方起訴，形象與事業重挫。18日案情出現新進展，傳出黃明志最新尿檢結果「四項毒品全數陰性」，即便如此黃明志演藝事業已經全部停擺，今（19）日他在次發文抒發心聲。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 312
路人隨手一拍就掀討論！謝霆鋒、張柏芝大兒子18歲神顏曝光 網友狂讚：「從小帥到大！」
畫面中，他戴著耳機低頭滑手機，穿著簡單、神情自然，卻因為立體側臉和濃眉輪廓瞬間引發討論，不少網友直呼「隨手一拍都這麼好看」，也讓這位向來低調的星二代再度成為焦點。從照片細節來看，Lucas的五官線條被不少人形容「一眼就懂是誰的兒子」，不論是眉眼神韻還是臉型輪廓...styletc ・ 3 小時前 ・ 1
金宇彬、申敏兒今晚婚禮 「婚紗照公開」李光洙當主持人
金宇彬、申敏兒於20日舉辦婚禮，兩人11月公開喜訊，透露這段長跑10年愛情，將在12月開花結果。稍早，雙方經紀公司也透過社群，公開夫妻倆的婚紗照，只見他們在雪中漫步，回眸露出幸福神情、令人稱羨。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 18 小時前 ・ 發起對話
與郭碧婷結婚6年！向佐曝「偶像劇情節」種下緣分
與郭碧婷結婚6年！向佐曝「偶像劇情節」種下緣分EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 10
2025 Yahoo十大戲劇排行榜Top 10｜台灣人最愛追什麼劇？ 趙露思、IU意外征服觀眾追劇魂！陸劇韓劇台劇一次推薦
2025 Yahoo戲劇影集排行榜 Top10 片單必須要知道！今年台灣全民追劇追什麼？年度 Yahoo關鍵字搜尋量最高、網路討論聲量與Yahoo電影戲劇編輯部綜合加權精選的「年度最愛劇集」絕對能幫大家防漏、把今年必追好戲都補齊！台灣觀眾葷素不忌，台韓陸劇都愛追：趙露思主演的《許我耀眼》是年底秋冬必看陸劇，《苦盡柑來遇見你》IU以及潤娥、李彩玟的《暴君的廚師》也為大家帶來美好甜蜜的韓劇體驗，征服大家的追劇魂。《我們六個》則是2025話題台劇翹楚！一起來看今年的Yahoo奇摩戲劇影集排行榜Top10。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 4 天前 ・ 62
吳建豪暴瘦到脫相？瘋傳急速瘦身鏟肉20公斤 演唱會露面秀身材全場震驚
F4 成員言承旭、吳建豪、周渝民昨（20日）晚再度攜手五月天主唱阿信，於上海梅賽德斯奔馳文化中心舉行第二場「F✦FOREVER 恆星之城」巡迴演唱會。儘管朱孝天未能參與，但「F3」合體依舊掀起滿滿回憶殺，讓《流星花園》粉絲感動不已，周渝民甚至在舞台上情緒潰堤、激動落淚。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 4
不想死後為錢吵架！張柏芝遺囑早寫好 網讚人間清醒
45歲女星張柏芝近日在節目中罕見鬆口，早已完成遺囑與身後安排，只為避免未來家人因財產問題起爭執，坦然態度引發外界熱議，也讓不少網友重新思考「提前規劃」的意義。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 8
《玩命關頭》男星轉發北捷攻擊影片 外國網友嚇壞「不敢相信發生在台灣」
台北捷運於19日晚間發生的隨機攻擊事件，不僅震驚全台，現場驚悚影片更迅速在國際社群平台上傳播。曾演出《玩命關頭》系列的好萊塢男星泰瑞斯（Tyrese Gibson）也在個人Instagram轉發相關影片，引發大量國外網友熱議，紛紛感嘆對台灣治安的印象大改觀。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 19 小時前 ・ 24
女星嚇傻！離隨機攻擊案發現場「僅4分」決定與兒子取消跨年
北捷隨機攻擊事件震撼全台，距離事發地僅短短數分鐘距離的藝人林美貞，事後回想仍餘悸猶存，直言「真的嚇傻了，離我這麼近」。她也在社群平台發聲，坦言內心受到極大衝擊，更因此打消原本與兒子一同跨年倒數的計畫。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 41
陳都靈宣傳片變恐怖片？牙齒消失嚇到發涼 慢速特寫圈出驚人影像
距離「2025 騰訊視頻星光大賞」開幕尚有數日，官方宣傳片卻意外引發網路討論。影片中女星陳都靈的口部影像在慢速播放下，被部分網友指出「牙齒消失」，相關揣測迅速在社群平台延燒，成為近期討論焦點。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 11
柿子影言》火與燼澈底翻車 老男人碎念3小時
原本該有更浩瀚背景的電影，變成納美人一家的冒險記(圖/二十世紀影業 提供)卡優新聞網 ・ 1 天前 ・ 5
傑克布萊克40度高溫背野豬逃命 《大蟒蛇》荒謬動作戲讓人笑到抽筋
今年耶誕跨年冒險喜劇唯一選擇《大蟒蛇》即將在24日上映。改編自1997年經典恐怖神片《大蟒蛇：神出鬼沒》，導演湯姆葛米根從來就沒有想要正經對待這個IP，希望用一個充滿驚喜又刺激又好笑的角度玩轉這個故事。《大蟒蛇》敘述一群朋友人生被推向懸崖，為了完成兒時夢想，拼命想重拍出一部低成本恐怖電影「大蟒蛇」，結果事情全面失控，緊張與荒謬齊飛。中時新聞網 ・ 23 小時前 ・ 2
趙震雄黑歷史被挖火速隱退 《信號2》還播嗎？電視台首度沉重發聲
綜合韓媒報導，tvN指出，《第二個信號》自企劃到製作歷時多年，是為了回應等待10年的觀眾，原定以2026年夏季播出為目標、精心籌備。然而，面對近期情勢變化，電視台坦言能深刻理解觀眾的失望與憂心，內心同樣沉重與惋惜。聲明中強調，該劇凝聚眾多工作人員、演員與相關人士的...CTWANT ・ 1 天前 ・ 3
江蕙師弟驚爆罹恐慌症 嚴重時臉色發白「無法呼吸」
談及音樂生涯，林俊逸表示天后江蕙曾是同門師姐也是重要貴人，u也鼓勵他一定要好好寫台語歌，這也促成自己創作台語專輯《上好的一年》。回顧過往戰績輝煌，林俊逸不僅是台視《五燈獎》首位五度五關得主，更在首屆《超級模王大道》中奪下總冠軍，創下11次滿分表演紀錄，又因模...CTWANT ・ 1 天前 ・ 2