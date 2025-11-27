43歲王陽明1個月「暴瘦10公斤」！健康亮紅燈就醫檢查
43歲男星王陽明與饒舌歌手蔡詩芸結婚多年，育有一名女兒，他27日出席公開活動時，大方分享自己維持健康的方式，包括多喝水、多運動、多流汗，也會安排休息時間來釋放壓力。不過，他也自曝前陣子身體突然出狀況，一個月內暴瘦10公斤，引發外界關注。
王陽明聊到體重管理時坦言，他偶爾還是會嘴饞吃炸雞，不可能完全戒掉。他表示自己並不太在乎體脂，但近期為了拍攝新電影，正在刻意增重。前陣子因身體不適，體重掉到72、73公斤，因為身高高所以不太明顯，他已經去醫院做檢查，目前已恢復健康，並在兩周內靠飲食將體重增回到80公斤，不過他未透露病因。
王陽明也強調除了工作，他非常重視身體保養。他認為肌膚狀況是健康的重要指標，因此會在戶外曬太陽、敷面膜和蘆薈，但會避免過度曝曬，同時控制飲食，避免過鹹或油炸的食物。他說，皮膚能反映身體狀況，只要照顧好皮膚，就等於照顧身體，也希望透過健康生活延緩老化，「要愛惜自己羽毛，很珍惜現在的這一切」。
而在私生活方面，王陽明分享與女兒的互動。他坦言女兒不喜歡他蓄鬍子，覺得很醜，每天都催他刮鬍子。他也提到，女兒已慢慢理解父母是藝人，習慣戴眼鏡和口罩，知道這是為了保護她。
