43歲男遭天降怪手砸死留罹癌妻和3幼子 暖心人士捐5萬助渡難關

屏東縣佛教會辦理「歲末關懷」發放紅包與物資，讓受困家屬與上千戶弱勢家庭，在寒冬中感受到最溫度的「佛心」支援。(記者蔡宗憲攝)

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕春節將至，屏東縣萬巒鄉日前卻發生令人鼻酸的重大意外，43歲孫姓男子於上班途中遭掉落怪手壓死，留下患有血癌的妻子與3名就學子女，家庭支柱崩塌。

「宗教界責無旁貸，要成為社會最堅實的後盾！」釋見引法師表示，日前聽到孫姓民眾的噩耗，心裡非常難過，尤其遺孀還在與病魔搏鬥，孩子們更需要支持，因此決定第一時間伸出援手。她也盛讚縣府在社福政策的用心，從關懷據點到脫貧計畫都走在前端，宗教團體更應與政府攜手，讓弱勢族群覺得「自己沒被遺忘」。

廣告 廣告

縣府社會處長劉美淑致贈感謝狀表示，見引師父長期支持地方公益，每當有弱勢家庭發生變故，總是第一時間反應，是地方最溫暖的「及時雨」。活動尾聲，不少受助民眾雙手合十祈福，這份來自社會的善意，不僅解決了燃眉之急，更在春節前夕傳遞了無限的希望與祝福。

屏東縣佛教會辦理「歲末關懷」發放紅包與物資，讓受困家屬與上千戶弱勢家庭，在寒冬中感受到最溫度的「佛心」支援。(記者蔡宗憲攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

罹癌妻、3幼子亟待援！怪手砸死低收機車騎士 屏東縣府設捐款專戶

30年回憶沒了！嘉義知名渡假村招不到員工宣布停業

金價重挫近10％ 創1983以來最大跌幅 銀價暴跌約30％

虎航突取消逾100赴日航班 民航局曝原因

