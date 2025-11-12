43歲網紅開車直播輾死路人！3天後要求粉絲抖內讓她放「心理假」。圖／翻攝自Tea TymeTikTok、臉書

超扯！美國一名TikTok直播主近日邊開車邊直播，意外撞死一名59歲男子，豈料不到一週，死者家屬還沉浸在傷痛之際，她竟在網路上發起「募款」，呼籲粉絲能夠在她休「心理假」時抖內支持她，消息曝光後引起譁然。

根據《紐約郵報》報導，事發於3日下午，43歲TikTok直播主Tea Tyme（本名Ty Nesha）在伊利諾州錫安市（Zion）開車時直播與粉絲互動，意外撞到一名正在過馬路的59歲男子盧卡斯（Darren Lucas）。警方表示，Tea Tyme於事發後馬上報警求助，盧卡斯送醫後傷重不治身亡。

Tea Tyme直播畫面可見，她當時一邊開車一邊直播與粉絲互動，畫面突然左右歪斜，伴隨著奇怪聲響，下秒她不停喊著「該死，該死，該死……我撞到人了」。此外，影片中還可聽到車上有一名孩童不斷反覆詢問「那是什麼」。

警方表示，經初步調查，排除該起死亡車禍與毒品、酒精等因素有關，肇事司機相當配合調查，目前尚未對其提出指控。

59歲盧卡斯過馬路時遭輾斃。圖／翻攝自網路

然而，正當死者家屬仍處在失去親人的傷痛時，有網友發現Tea Tyme在事發後3天，竟發起「募款活動」，表示希望粉絲能在她放「心理假」期間捐款支持她，更稱「你們知道我不喜歡向你們求助，但如果你們發自內心想要支持我，我的 CashApp 就在那裡」，引起大批網友砲轟「太卑鄙了，她毫無悔意」、「在輾死別人的爺爺之後馬上募款」。

專家指出，TikTok嚴禁用戶在開車時使用直播功能，不過若透過程式內建的綠幕功能，可以阻擋這項安全措施，照樣能進行直播，Tea Tyme疑似使用這樣的功能，才導致悲劇發生。對此，TikTok官方尚未對此回應。

