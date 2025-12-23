43歲退休！勞保一次領變穩領6%配息，穩定現金流不為錢而活，粉圓妹：做喜歡的事忙得很開心





陽光灑在咖啡桌上，粉圓妹翻開筆記本，旁邊那張我最喜歡的圖──一座分為四層的金字塔。我笑了笑，把手放在最底層，像是在摸著自己這些年一步步堆起來的安心。

「有人以為提早退休就是什麼都不做，躺在沙灘上發呆。」粉圓妹抿了一口咖啡，眼裡閃著認真的光，「但對我來說，提早退休是一種選擇──可以把時間花在想做的事上，而不是為了錢而活。」



從29歲開始的第一塊基石：養老險年金

記得自己29歲那年，買下為退休金準備的四張保單。那不是浪漫，而是務實：把生活中不可承受的風險先用保險擋住，確保未來即使市場動盪也有穩定的底線。那一層像房子和笑臉一樣穩固，讓我在追夢時不會因為短期波動而恐慌。

1、穩定現金流：債券型基金配息

50歲時，我把勞保一次請領老年給付，加部分資金一起放進債券型基金，定期領取6%配息。每個月那小小的一筆配息，像是生活中的小確幸，支付日常開支。這層金黃色的硬幣，讓我可以安心拍照、寫稿，而不必每件事都為錢煩惱。

2、建立可複製的收入：智能型斜槓收入

粉圓妹最引以為傲的，是那一層藍色的「智能型斜槓收入」。我把旅行心得、知識技巧、與個人故事打造成產品：自費出版的旅遊祕笈、活動、課程、講座，以及稿費與自媒體分潤。

這些收入不是一次性的快感，而是經過設計、可以重複利用的資產。一本書出版後，版稅在夜深人靜時悄悄流入帳戶；課程、講座能每年帶來新的收入。

我把時間投資在「系統化可複製」上，讓創作成為可以被放大、被複製的現金流。（你也許看過我寫的那本書《29歲開始做，43歲提早退休》，書裡寫滿了如何把旅行、寫作、教學合而為一的心法。）

▲粉圓妹的退休資產配置金字塔。（圖／粉圓妹提供）

願景與機會：資本利得（股票型基金）

金字塔的最頂端是粉紅色的小三角：資本利得。這一層代表我願意承擔風險去追求超額報酬。

透過長期持有股票型基金、定期定額、以及在市場低迷時加碼，讓資產隨時間複利成長。當市場上揚時，這層幫我把被動收入變得更有彈性，並累積成旅遊基金，幫我完成許多目標。

不是幸運，而是紀律與選擇

很多朋友問粉圓妹：「你真的不怕沒有工作時會無聊嗎？」我笑著說：「我忙得很開心。旅行、寫書、開課都佔滿我的日程──只是現在不是為了追薪水而做，是為了享受生活與影響別人。」

我的祕密並不神祕：持續學習、把技能商品化、把收入多元化、以及把風險安全化。

每一層金字塔不是獨立的策略，而是互相支撐：養老險給基礎安全，債券配息保持日常現金流，斜槓收入提供成長型現金流，股票則拉高長期報酬。

當別人還在討論4%提領理論可不可行時，我早已佈局好，安穩安心的在世界各地旅居，享受自由自在的退休生活。

退休生活的樣子

現在的粉圓妹，一年中有一半的時間在海外旅居，回台灣時在旅店撰寫旅遊手冊的新篇章；有時在旅店精心烹調晚餐，邊構思下一堂課的教材；有時到不同城市舉辦演講、體驗活動，把經驗分享給更多想提早掌握人生的人。我的日子被滿滿的「做喜歡的事」填滿，每一天都像旅行一樣新鮮。

我並不把提早退休當成終點，而是一張車票──去換更多時間、更多選擇，去遇見世界和自己。那座金字塔，既是過去努力的證明，也是我把未來不確定性管理好的方式。 「如果你也想開始建一座自己的金字塔，從基礎開始就不會太晚。」

（本文獲「粉圓妹」授權轉載，原文刊載於此）





