43砲指部砲2營專題講座 強化戰術思維

記者林睿奕／綜合報導

陸軍砲兵第43指揮部砲2營日前辦理「烏克蘭現代戰爭經驗分享」講座，邀請具烏俄戰爭實戰經驗的陳晞擔任講師，分享自身在烏克蘭戰場作戰經驗，課程以「砲兵在現代戰爭中的角色與無人機運用」為主軸，引導官兵建立對現代戰場的正確圖像，並教導官兵如何面對戰場壓力與創傷，建構強韌心理素質與實戰能力。

營長方中校指出，透過經驗分享能使官兵對實戰有正確的認識，有助於在平時做好心理建設與戰鬥訓練準備，以成為一支面對戰事時能不避戰、不畏戰，從容應對的堅強部隊。

43砲指部砲2營舉辦「烏克蘭現代戰爭經驗分享」講座，強化官兵戰術思維。（43砲指部提供）