43砲火箭連基地鑑測 強化遠距打擊戰力

記者葉軒瑜／高雄報導

陸軍43砲指部多管火箭連昨日實施基地期末鑑測，官兵模擬執行遠距打擊支援任務，派遣雷霆2000多管火箭砲車等各式輪車，執行陣地佔領等實戰化演練，透過用砲程序操作及狀況應處，有效提升官兵裝備操作熟稔度及臨戰應變能力。

為驗證部隊訓練成效，陸軍43砲指部多管火箭連昨日在高雄仁武地區實施期末鑑測，期間派遣雷霆2000多管火箭砲車、彈藥車及射擊指揮車等各式輪車，操作「挺進班、戰砲隊機動行軍」、「陣地佔領變換」及「計畫、臨機性火力科目聯合操作」等實戰化演練，期藉此強化砲兵火力支援效能。

過程中，官兵依令機動前往戰術位置，並由挺進班率先完成陣地偵察、選擇及佔領，引導戰砲隊依序進入射擊陣地；隨後，接獲上級射擊命令後，射擊士立即操作技術射擊指揮儀，完成射向、射角等射擊諸元計算，並由射擊組長及射擊指揮兵同步核對射擊諸元，確保射擊流程精準無誤，迅速完成射擊指令下達，展現官兵對於射擊指揮程序的熟稔度。

緊接著，火箭班駕駛雷霆2000多管火箭砲車，在班長指揮下依序實施用砲程序，車組成員通力合作完成支撐架放列、射控系統設定、連接車外遙控射擊盒等射擊前整備，並於完成射擊模擬後迅速收砲及陣地轉移，有效驗證火箭連在火力發揮後，展現即時機動、持續保存戰力的效能。

陸軍43砲指部多管火箭連昨日實施基地期末鑑測，官兵模擬執行遠距打擊支援任務，派遣雷霆2000多管火箭砲車等各式輪車，實施陣地佔領等實戰化演練，透過用砲程序操作及狀況應處，有效強化應變制變能力。（記者葉軒瑜攝）

車組成員於班長進行射向調整時，同步拉開距離並保持警戒。（記者葉軒瑜攝）

射擊組長及組員同步核對射擊諸元，確保射擊流程精準無誤。（記者葉軒瑜攝）