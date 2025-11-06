43組日本茶道器物陶博館展出 日本陶藝家小木曽教彥展現職人手感

(記者謝政儒綜合報導)來自日本的資深陶藝家小木曽教彥（おぎそ のりひこ）以細膩手捏線條與溫潤質地，創作承載日本茶道精神的器物，展現志野燒蘊藏的柔光與內斂！「志野︰日本的心—小木曾教彥陶藝展」即日起至11月30日，於陶博館B1長廊展出43組件日本茶道文化器物，邀請觀眾進入火與土交織的世界，在細品器物中感受悠然靜謐。



陶博館館長張啟文表示，陶博館透過「申請展徵件」機制，持續支持藝術家以陶為媒，與當代社會、文化與自然展開深度對話。小木曽教彥以獨具匠心的創作語彙詮釋日本茶道美學，在質樸器型之間融入對生命與理想的思索，展現匠心與精神的傳承。







小木曽教彥認為陶藝根植於自然四季的變化，偏愛以泥土表現大地孕育生命的力量。他擅於志野器物創作，運用長石釉及氧化鐵繪畫的技術，讓白釉肌理帶有自然裂紋與點狀氣孔，邊緣火色變化迷人，獨特優美的景色自古受到茶人推崇。本展呈現茶碗、花器、缽、壺等多樣器形，其中12組作品以日本舊曆月份命名，特別透過器形與釉色寫下四季的美與浪漫。



小木曽教彥為日本岐阜縣多治見市出身的重要陶藝家，是傳統工藝士，也是地方傳統文化繼承者。創作持續探索志野燒與炭化技法的多樣可能。他以精湛的技藝與對自然材質的敏銳感受著稱，擅長粉引、炭化、灰釉等傳統工藝，作品質樸而蘊含深厚的和風美學。他的創作風格兼具傳統精神與現代感，展現日本陶藝中對「土」與「火」的敬意與哲思。



「志野：日本的心—小木曽教彥陶藝展」以質樸優雅的作品傳遞茶道蘊涵的寧靜與深邃，誠摯邀請民眾在展期內蒞臨欣賞，沉浸於日本陶藝之美。更多展訊可上陶博館官方網站https://www.ceramics.ntpc.gov.tw及粉絲專頁https://www.facebook.com/YCMuseum查詢。