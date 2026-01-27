43萬年前「魔法棒」出土！用途曝光 學者驚呼：太罕見

希臘遺址出土的木製工具「編號 Marathousa ID 39」，被認為是挖掘棒或具多重用途的木棒，距今約43萬年。（Katerina Harvati and Dimitris Michailidis）

考古團隊近日在希臘南部，發現兩件距今約43萬年的木製工具，可能是目前已知「最古老的手持式木器」。由於木頭通常很快腐爛，木製工具在考古現場極難保存，這次發現相當罕見，讓研究者能更加理解早期人類如何運用各種材料生存。

43萬年前木器為何沒爛掉？ 湖岸環境成了關鍵？

綜合《美聯社》與《Archaeology Magazine》報導，這批木器出土於希臘伯羅奔尼撒半島的梅加洛波利斯盆地湖岸遺址「Marathousa 1」。研究成果已刊登在《美國國家科學院院刊》（PNAS）。報導指出，該地屬中更新世時期，當年是湖岸環境，木片可能很快被沉積物掩埋，再加上長期浸水、低氧的土壤條件，減緩腐壞，才讓木器得以保存至今。

研究人員辨識出兩件有明顯加工和使用痕跡的木器。其中一件長約80公分，外形像細長木棒，可能是挖掘棒，用來在濕泥中翻土，或挖取植物性食物。另一件體積更小，屬於手掌可握，或可能用手指操作的小工具，外觀較難直接判讀用途，但研究推測，這可能用於細部工作，例如在製作石器時，調整石片或輔助修整。

編號Marathousa ID 13的小型木製工具，目前用途仍不明。（Katerina Harvati and Dimitris Michailidis）

誰在用這根「魔法棒」？ 人類還是尼安德塔人？

《美聯社》報導引述論文作者之一、英國雷丁大學學者安妮米克米爾克斯（Annemieke Milks）表示，能親手觸摸這些遠古物件，令人非常興奮。德國圖賓根大學學者卡特琳娜哈瓦蒂（Katerina Harvati）也指出，這次發現提供了早期人類科技中「較少被看見的一面」，除了石器與骨器，人類也可能大量使用木器，只是很難被保存下來。

不過，目前遺址尚未找到人類遺骸，因此無法確定使用者身分，可能是尼安德塔人、早期人類祖先或其他古人類。美國國立自然史博物館考古學家賈羅德哈森（Jarod Hutson）指出，這些工具外觀並不顯眼，加上用途仍待釐清，因此更考驗研究者的判讀。他也認為，該遺址可能還有更多重要發現等待出土。

《Archaeology Magazine》另外提到，研究人員在整理木片時也注意到一塊帶有深而平行刮痕的赤楊木碎片，顯示可能曾被大型肉食動物抓咬，推測可能是熊。這也顯示，當時人類在湖岸處理大型獵物如直牙象時，可能與大型掠食者共享，也可能競爭同一處資源。

