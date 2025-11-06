43萬顆泰達幣將開賣！桃園法拍會iPhone14、黃金店面搶翻天
法務部行政執行署桃園分署今日宣布，將於11月11日上午9時30分起舉辦「五打七安拍賣會」，本次拍賣標的種類多元，涵蓋動產、不動產及虛擬貨幣等項目。
本次拍賣會最受矚目的標的為43萬7283.716304顆泰達幣，這批虛擬貨幣的出現，反映出近期虛擬貨幣詐騙案件頻傳的社會現象。根據南投縣集集警分局近期偵辦案件顯示，許姓女子透過社群軟體加入虛擬貨幣泰達幣投資群組，遭詐騙集團以假投資名義詐取款項。該案經警方與被害人合作，成功在水里火車站前逮捕台籍及馬來西亞籍車手各一名，並查扣不法贓款65萬元、現金2萬8055元、犯案用手機2支等證物。兩名嫌犯分別擔任車手及收水手角色，已依詐欺罪及洗錢防制法移送南投地檢署偵辦。
除虛擬貨幣外，本次拍賣標的還包括iPhone14手機等3C產品。不動產方面，則有緊臨國道交流道的中壢區「亞爵麗緻社區」1樓金店面，該物件位處黃金地段，適合投資或自用。另有桃園區「永謙企業帝國大樓」13樓商辦，以及龍潭區小套房及土地等物件。
桃園分署表示，泰達幣、動產及不動產的拍賣地點設於桃園市桃園區復興路186號13號拍賣室，車輛拍賣則在桃園市桃園區富國路100號進行。民眾可透過現場投標或通訊投標方式參與競標。
值得注意的是，桃園分署於11月4日舉辦的「123聯合拍賣會」，板信商業銀行52股實體股票及畸零股款成功拍定，但其他標的如公司出資額等項目則未能拍定。該場拍賣會前，桃園分署特別進行道路交通安全宣導，推廣「人本交通-停讓文化」理念，同時教導民眾防詐知識及提高反毒意識。當日下午3時進行的鐵皮屋拍賣，因該物件雖室內面積寬敞，但無坐落土地所有權，最終無人投標。
桃園分署強調，本月拍賣活動持續進行，11月11日的「五打七安拍賣會」預期將吸引更多民眾參與。有興趣的民眾可至桃園分署官方網站查詢詳細資訊及通訊投標方式。
隨著虛擬貨幣交易日益普及，相關詐騙案件層出不窮，本次拍賣會出現大量泰達幣，反映執法機關積極查緝不法所得的成果。民眾在參與投資時應提高警覺，避免落入詐騙陷阱。同時，法拍市場提供民眾以相對優惠價格取得資產的機會，但競標前仍需謹慎評估標的物件的實際價值與風險。
