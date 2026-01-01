43%德國人支持禁燃煙火！黑市煙火威力堪比炸彈 環境與安全疑慮升高

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

德國之聲（DW）報導，德國社會對私人施放煙火的反思聲浪持續升高。根據民間組織德國技術監督協會（TÜV）調查，有近三分之一的人會因周圍有鞭炮聲感到不安全；約43%的人贊成全面禁止燃放煙火，僅允許燃放最小尺寸的煙火，如仙女棒；22%的人希望禁止燃放鞭炮，無論大小。儘管煙火仍被視為跨年傳統之一，但多數民眾對其帶來的環境與安全問題表達疑慮。

在德國，僅有18歲以上成年人可於每年12月29日至31日三天內購買煙火。德國煙火產業在2024年營業額達1.97億歐元，創下新高，產業協會預估2025年銷量還將再成長一至一成半。然而，民調指出，僅22%的德國居民希望在新年夜看到私人煙火，多數人認為煙火製造大量垃圾，並非必要的慶祝方式。

德國聯邦環境署統計，每年跨年期間施放的私人煙火，會產生超過2,000公噸的懸浮微粒，約占德國全年懸浮微粒汙染量的1%，對空氣品質與健康構成風險。除了環境問題，警方也指出，因煙火造成的傷害與財產損失逐年增加，例如聲音創傷、燒傷以及肢體殘缺，尤其在大城市更為明顯。

報導指出，越來越多傷亡事件源於波蘭、捷克與荷蘭黑市非法販售的煙火，這些煙火威力遠超合法產品，存在高度危險性，威力堪比炸彈或手榴彈。2024年，德國海關查獲超過7公噸未經核准的煙火，數量大幅高於過去3年總和。

煙火也成為暴力武器，特別是針對警察、消防員以及急救人員，特別是在大城市。對此，安全部門呼籲全面禁止。柏林警察公會發起了請願書，高達270萬人簽署。

報導指出，捷克已在多數地區禁止煙火，荷蘭也將自2026年起全面禁止私人煙火，期望降低跨境走私與公共安全風險。

