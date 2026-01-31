430家排碳大戶爭取碳費優惠 已近200廠審查過關
〔記者黃宜靜／台北報導〕排碳大戶今年將繳碳費，推估排碳大戶共有465家廠商，環境部長彭啓明表示，其中430廠申請自主減量計畫，目前已有近200廠審查通過，其餘者須補件或補正再審，目前持續審查中。
環境部今天舉辦「2026地球任務：我們都是守護地球的超人」親子舞臺劇首場演出暨發布記者會，彭啓明也化身劇中「總司令」角色登台演出，並在當場發出召集令，徵求「守護地球的超人」，共同保護地球。會後他也接受媒體聯訪。
根據碳費收費辦法，溫室氣體年排放量達2.5萬公噸以上的電力、燃氣供應業及製造業，今年5月底前應依去年全年排碳量繳交碳費，一般費率為每噸碳新台幣300元，若業者提出自主減量計畫，並獲環境部審核通過，碳費可調降為每噸碳50元或100元，其中16%選擇較嚴格的方案，爭取每噸碳50元的優惠費率；84%為方案B、每噸碳100元。
依據去年底公布2024年盤查資料，碳費徵收對象推估有465廠。彭啓明表示，共有430廠提出自主減量計畫申請，其餘30-40家則未提出自主減量計畫，因此需繳交每噸碳新台幣300元。
彭啓明續指，提出自主減量計畫申請的430廠廠家，共提出3,000多項減碳措施；目前已近200廠審查通過、其餘者可能是因為廠家擴建中，因此排碳量增加，須補件或補正再審，目前持續審查中。推估繳交碳費後能帶動一波綠色產業成長。
彭啓明表示，這次巡演邀請國內知名的如果兒童劇團演出，一共包含12場次的大型巡演、40場次的小型入校演出。今年特別以「地球任務」為主題，來喚起守護地球的超人，教導孩子有更好的環保觀念，如多搭乘大眾運輸系統、使用環保袋等。劇團將自3月起巡迴全台11縣市，下一場演出將於3月28日在苗栗演出，各場次將於演出前2週開放網路免費索票。
更多自由時報報導
金價重挫近10％ 創1983以來最大跌幅 銀價暴跌約30％
依賴中國出事了？智利櫻桃慘況曝光 想賣台灣遇到1問題
國民年金月投保金額調高 2月底年金入帳「領更多」
看好台積電！外媒點名「這2檔」值得立即買進、長期持有
其他人也在看
北市7旬翁染漢他病毒亡！衛生局提醒「4症狀」勿輕忽
台北市出現今年首例「漢他病毒症候群」本土病例，台北市衛生局30日公布，居住於大安區的70多歲男性，近期無國內外旅遊史，主要活動範圍以住家為主，經疫調發現，個案住家周邊常有鼠類出沒，29日個案住家周遭鼠隻檢驗為陽性，已於30日由北市環保局對個案住家半徑200公尺內噴消、孳清、投藥與滅鼠。中時新聞網 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
國內爆發首例漢他病毒 台北7旬翁感染後8天不治身亡
台北市今天（30日）公布今年國內首例漢他病毒症候群本土確定病例，個案為居住於大安區的70多歲男性，近期無國內外旅遊史，於1月6日出現咳喘、低血壓等症狀，就醫返家後2日，出現腸上報 ・ 20 小時前 ・ 發表留言
今年首例漢他病毒死亡！疾管署：北部七旬翁呼吸喘、2度掛急診不治
[Newtalk新聞] 國內驚爆今(2026)年首例漢他病毒症候群死亡個案，一名北部70多歲具慢性病史男性，因呼吸喘與發燒二度就醫，最終仍因敗血症併多重器官衰竭不幸於1月13日病逝。疾管署指出，個案住家周邊捕獲之老鼠驗出病毒陽性，呼籲民眾歲末大掃除務必落實「防鼠三不」措施。 疾管署說明，這起不幸個案為北部70多歲男性，本身有慢性病史，潛伏期間並無國外旅遊史，主要活動地點皆在住家。個案於1月上旬開始出現呼吸喘、發燒及腸胃道等症狀前往急診就醫，但隔日因症狀加劇再次掛急診，雖緊急收治於加護病房治療，症狀卻遲遲未獲得改善，最終於1月13日因敗血症併多重器官衰竭死亡，經通報檢驗後確診為漢他病毒症候群。 關於感染源調查，疾管署表示，據死者家屬透露，家中有發現老鼠活動及鼠跡。地方衛生單位接獲通報後，已立即對同住家人進行採檢，目前血清檢驗結果皆為陰性。同時，環保單位也前往個案住家周邊及活動地進行捕鼠作業，共計捕獲4隻老鼠，其中2隻在住家周邊捕獲的老鼠，經實驗室檢驗確認漢他病毒抗體呈現陽性反應，相關單位已進行各項調查及衛教防治工作。 疾管署指出，漢他病毒症候群屬於人畜共通傳染病，在自然界的主要傳播宿主為新頭殼 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
全台今年首例漢他病病毒！北市7旬老翁發病8天亡 大安區抓到2陽性鼠
疾管署今（30）日公布國內今年首例漢他病毒症候群病例。為北部70多歲男性，具慢性病史，潛伏期無國外旅遊史，1月上旬出現呼吸喘、發燒、腸胃道症狀至急診就醫，隔日因症狀加劇再次至急診就醫，收治於加護病房後症狀未改善，於1月13日因敗血症併多重器官衰竭死亡，經通報檢驗確診漢他病毒症候群。太報 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
漢他病毒七旬翁確診喪命 羅一鈞：25年來首起死亡個案
台北市大安區發生國內今年首例漢他病毒死亡，七旬翁發病八天喪命，住家周邊捕獲兩隻老鼠驗出陽性。疾管署統計自2017年以來，九年累計44例病例，疾管署長羅一鈞今天則指出，這起死亡病例也是2000年以來，台灣首起漢他病毒死亡個案。Yahoo即時新聞 ・ 1 小時前 ・ 14則留言
趕快大掃除！北市傳今年首例「漢他病毒」致死案 七旬翁「發病1週」不幸辭世
即時中心／林耿郁報導年關將近，許多民眾正在展開大掃除，但今（2026）年最好再慎重一些；台北市衛生局宣布，國內出現首起由老鼠傳播的漢他病毒致死案例，這名近期沒有出門旅遊的七旬男性，從出現症狀到身亡僅一週時間，提醒民眾加強滅鼠工作。民視健康長照網 ・ 9 小時前 ・ 發表留言
禽流感今年累計7起！ 石崇良：防疫重點在「禽傳人風險的監測」
全台禽流感疫情持續升溫，今年截至目前為止已經累積7處確診案場，其中位於台中豐原的豐康蛋雞場疑似有延遲通報的情況。農政單位針對發生禽流感的雞場均採取撲殺措施，相關雞場的雞蛋產品也已全數下架處理。衛福部長石崇良30日表示，禽流感病毒經由物品傳染給人類的機率相當低，雞蛋只要經過充分加熱處理，幾乎不會產生感染風險，民眾無須過度擔憂食品安全問題。他強調，目前防疫工作的核心重點在於監測禽傳人的風險。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
鋰電池釀禍！ 高雄1天2起垃圾車竄火 最高開罰6千
高雄市 / 綜合報導 年關將至，不少民眾大掃除，不過高雄卻一天內發生兩起垃圾車冒煙情形，怎麼一回事？原來是民眾沒有好好分類，將鋰電池棄置垃圾車內，才導致清運過程冒煙起火，好險隨車隊員及時發現滅火，並將垃圾全數倒出來再次確認。環保局提醒，民眾得依規定分類回收，鋰電池必須單獨交給資源回收車輛或是拿到連鎖超商回收，如果說被發現違規，將依法開罰，最高可開罰6000元。垃圾車閃著雙黃燈，停在路旁，車尾突然聚集好幾名身穿背心的隊員，一行人看似有點焦急，沒多久後，其中兩名人員，分別跑到車旁，拿起滅火器，以及裝滿水的桶子，迅速走回車尾，到底怎麼一回事。附近住戶說：「在裝的時候，裝那個垃圾的時候突然之間就冒煙。」原來當時垃圾車，無預警竄出大量濃煙，隨車人員急著滅火，甚至將車斗內的垃圾，全部倒出路面，要找出起火原因，才發現竟然是鋰電池釀的禍。記者VS.附近住戶說：「(所以有找到那個燒起來的電池就對了)對，(所以當那時候大家都滿緊張的喔)對。」原來30日，高雄環保局人員在新興區復興一路，收運垃圾時，疑似民眾沒有做好分類，將鋰電池丟進垃圾車輛，導致起火，好險即時發現將火勢撲滅，可是沒多久後，在左營區西陵街也發生有垃圾車輛，收運時，竄出濃煙情形，而釀禍的又是鋰電池。高雄環境管理處長陳偉德說：「相關危險物品務必妥善分類切勿再直接丟入垃圾車中，違反廢棄物清理法裁處1200元至6000元罰鍰。」環保局表示如果沒依照分類回收，最高可開罰6000元，因為鋰電池與常見的行動電源，一旦要丟棄，必須單獨交給資源回收車輛，或是，交給連鎖超商協助回收，否則因為自己的一個舉動，可能就會釀災，讓清潔隊員深陷危險中。 原始連結華視影音 ・ 5 小時前 ・ 發表留言
今年首例漢他病毒現蹤 北部7旬翁敗血症亡
疾管署今天(30日)公布台灣今年首例漢他病毒症候群病例，個案為北部70多歲男性，疫調顯示家中有老鼠活動及鼠跡，且捕獲鼠隻經檢驗漢他病毒抗體為陽性，該名個案因敗血症併多重器官衰竭死亡。疾管署呼籲民眾歲末大掃除時應注意落實「防鼠三不」及防治措施。 疾管署指出，該名個案為北部70多歲男性，具慢性病史，潛伏期無國外旅遊史。個案在1月上旬出現呼吸喘、發燒、腸胃道症狀而至急診就醫，隔日因症狀加劇再次至急診就醫，收治於加護病房後症狀未改善，1月13日因敗血症併多重器官衰竭死亡，經通報檢驗確診漢他病毒症候群。 該個案主要活動地為住家，據家屬表示家中有老鼠活動及鼠跡。地方衛生單位已對同住家人採檢，血清檢驗為陰性，並進行各項調查及衛教防治工作，且由環保單位前往個案住家周邊及活動地進行捕鼠作業，共計捕獲4隻老鼠，其中在住家周邊捕獲的2隻老鼠經檢驗漢他病毒抗體為陽性。 疾管署表示，漢他病毒症候群為人畜共通傳染病，在自然界的傳播宿主為鼠類等齧齒類動物，人類吸入或接觸遭帶有漢他病毒鼠類排泄物或分泌物(包括糞便、尿液、唾液)污染的塵土、物體，或被帶有病毒的齧齒類動物咬傷，就有感染的風險。 根據疾管署統計，國內今年累中央廣播電台 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
大S忌日倒數！韓節目直擊具俊曄雨天守墓 低聲一句「熙媛更辛苦」全場淚崩
已故女星大S（徐熙媛）將於2月2日迎來辭世1週年的忌日，由於具俊曄至今仍深情地守在愛妻墓前，令人動容。韓國KBS節目《名人生老病死的祕密》特別飛來台灣採訪製作特輯，搶先曝光的預告，連主持人張度練都忍不住當場落淚！鏡報 ・ 5 小時前 ・ 56則留言
張又俠絕筆信瘋傳！驚爆阻習攻台內幕：幾十萬軍人填海也靠近不了台灣
中共軍委副主席張又俠驚傳遭整肅，海外流出其「致習近平公開信」。信中揭露張習兩人對「軍委主席負責制」及武統台灣存重大分歧。張又俠引述前將領劉亞洲分析，警告若執意武統台灣，將導致「幾十萬軍人填海也靠近不了台灣」，恐引美日聯軍介入，中國沿海設施將遭毀，並面臨亡黨亡國危機。信中批評習身邊「馬屁精」助長戰爭意圖，呼籲習近平卸任、不與美為敵、真誠改革開放。此信真偽待核，然已引發國際震撼，凸顯高層矛盾。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 572則留言
婚禮變「紅包公審大會」！陳漢典首露臉洩「真實心聲」：不是很開心
陳漢典與Lulu（黃路梓茵）日前舉行婚禮本是一樁演藝圈喜事，未料紅包金額竟成全民關注焦點。從網友嫌棄小S包1.6萬太少，到緊盯吳宗憲是否包200萬禮金，連嘻小瓜包6600元都被酸全場包最少。如今兩人節目第三集以「人脈經營」為主題，設計「聖誕交換禮物之現在不准笑」遊戲單元。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 18則留言
陳漢典Lulu回應了！嘻小瓜6600紅包遭嫌少 典Lu「真實態度」曝光
嘻小瓜日前赴文華東方酒店出席陳漢典與Lulu（黃路梓茵）世紀婚宴，送上6600元紅包作為祝福，本是取其吉利寓意，卻遭部分網友狠酸「全場包最少」，昨（29）日火大拍片反擊。影片中，他表示事後已私訊Lulu，表明若金額不妥願意補上，如今也公開Lulu回應內容。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 31則留言
去LuLu婚禮紅包6600 嘻小瓜遭酸「全場包最少藝人」 無奈喊：老娘又不會結婚
[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導藝人LuLu（黃路梓茵）、陳漢典2人25日在台北文華東方酒店舉辦婚禮，由於夫妻2人皆是演藝圈資深主持人，多年來累積不少...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 76則留言
葉元之狂護航鄭麗文「中國是親人」！謝震武3連問電爆⋯他當場愣住
國民黨主席鄭麗文28日在中常會談話時稱「美國曾經是恩人，中國是親人」，不需要在美中之間選擇，引發批評。對此，主持人謝震武就在節目中針對「親人說」，連3個問題犀利追問國民黨立委葉元之，讓葉元之當場尷尬愣住。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 476則留言
柯建銘、蔡其昌誰接黨團總召？王世堅開首槍表態了：「他」一定會贏
即時中心／黃于庭、魏熙芸報導去（2025）年兩波大罷免接連失利，民進黨內掀起檢討聲浪，總召柯建銘去留持續引發關注。日前黨團行文徵詢下屆「3長」參選意願，他表態「我會去登記」；而同黨立委蔡其昌也證實，在大家勸進之下決定登記參選。對此，民進黨立委王世堅今（30）日指出，自己非常支持蔡其昌選總召，「相信他一定選得上，贏過柯建銘」。民視 ・ 1 天前 ・ 64則留言
刷完牙「先做這件事」再漱口 美女牙醫：我21年沒蛀牙
牙齒疼起來真的要人命，所以一定要好好愛護牙齒，按照正確的方式刷牙，近年甚至有日本牙醫呼籲「刷牙刷兩次」，先用清水刷再用牙膏刷，超級麻煩。不過一名美女牙醫說自己21年來都沒有蛀牙，以自身的例子建議大家刷完牙「先做一件事」。鏡報 ・ 23 小時前 ・ 15則留言
Lu典婚禮包6600挨酸「全場最少」 嘻小瓜曬私訊：願意再補
嘻小瓜25日晚間出席陳漢典與Lulu的婚禮，他拍片祝賀新人，並透露包了6600元的紅包。不過該影片被部分網友們拿來與其他藝人比較，狠酸「康康包了8萬8000元」、「我猜你是不是全場包最少的」、「藝人包6000會不會太少」、「6600吃文華東方超值了」。對此，嘻小瓜29日發聲表示，...CTWANT ・ 1 天前 ・ 105則留言
MLB》鄭宗哲4度遭DFA 美媒評有吸引力但不到長期規劃
2天前才在讓渡程序中被華盛頓國民挑走的台灣好手鄭宗哲，今天卻又被國民指定轉讓（DFA），這已經是他這個休季第4次被指定轉讓，預計近日就會再度進入讓渡名單，對此有美國媒體點出鄭宗哲具有某種程度的吸引力，但這個吸引力不足以讓他進入球隊長期規劃中。TSNA ・ 9 小時前 ・ 25則留言
張又俠阻攻台遭整肅？習近平發動「政變式」清洗 共軍實戰派全滅
北京政壇爆發強震，中央軍委副主席張又俠與聯參部參謀長劉振立因嚴重違紀違法遭立案調查，震驚中外。專家直指這是「21世紀林彪事件」，核心原因為兩人對攻台戰略與習近平意見嚴重分歧，導致習以「政變式」手段大規模清洗專業軍事將領。這場權力鬥爭不僅彰顯習近平對權威的絕對掌控，更恐嚴重衝擊解放軍戰力，加速中共體制崩潰。軍隊專業性受損，高層人事動盪，為中國未來政局增添巨大不確定性。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 150則留言