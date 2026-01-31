430家排碳大戶爭取碳費優惠 已近200廠審查過關

環境部今天舉辦「2026地球任務：我們都是守護地球的超人」親子舞臺劇首場演出暨發布記者會，彭啓明也化身劇中「總司令」角色登台演出。(記者黃宜靜攝)

〔記者黃宜靜／台北報導〕排碳大戶今年將繳碳費，推估排碳大戶共有465家廠商，環境部長彭啓明表示，其中430廠申請自主減量計畫，目前已有近200廠審查通過，其餘者須補件或補正再審，目前持續審查中。

環境部今天舉辦「2026地球任務：我們都是守護地球的超人」親子舞臺劇首場演出暨發布記者會，彭啓明也化身劇中「總司令」角色登台演出，並在當場發出召集令，徵求「守護地球的超人」，共同保護地球。會後他也接受媒體聯訪。

根據碳費收費辦法，溫室氣體年排放量達2.5萬公噸以上的電力、燃氣供應業及製造業，今年5月底前應依去年全年排碳量繳交碳費，一般費率為每噸碳新台幣300元，若業者提出自主減量計畫，並獲環境部審核通過，碳費可調降為每噸碳50元或100元，其中16%選擇較嚴格的方案，爭取每噸碳50元的優惠費率；84%為方案B、每噸碳100元。

依據去年底公布2024年盤查資料，碳費徵收對象推估有465廠。彭啓明表示，共有430廠提出自主減量計畫申請，其餘30-40家則未提出自主減量計畫，因此需繳交每噸碳新台幣300元。

彭啓明續指，提出自主減量計畫申請的430廠廠家，共提出3,000多項減碳措施；目前已近200廠審查通過、其餘者可能是因為廠家擴建中，因此排碳量增加，須補件或補正再審，目前持續審查中。推估繳交碳費後能帶動一波綠色產業成長。

彭啓明表示，這次巡演邀請國內知名的如果兒童劇團演出，一共包含12場次的大型巡演、40場次的小型入校演出。今年特別以「地球任務」為主題，來喚起守護地球的超人，教導孩子有更好的環保觀念，如多搭乘大眾運輸系統、使用環保袋等。劇團將自3月起巡迴全台11縣市，下一場演出將於3月28日在苗栗演出，各場次將於演出前2週開放網路免費索票。

