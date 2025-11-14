430架無人機夜襲基輔！ 澤倫斯基赴前線振軍心

烏克蘭首都基輔週四遭大規模夜襲，傳出爆炸火光。（圖／達志影像美聯社）

烏克蘭首都基輔，從週四深夜開始，遭到430架無人機與18枚飛彈大規模攻擊，造成至少4人死亡。另外烏東的「波克羅夫斯克」，也就是俄軍口中的「紅軍城」，烏軍面臨失守危機，面對前線戰況不利，總統澤倫斯基週四特別造訪札波羅熱的軍事指揮部，提振軍心。

烏克蘭首都基輔週四遭大規模夜襲，傳出爆炸火光。（圖／達志影像美聯社）

烏克蘭首都基輔週四深夜遭遇俄軍大規模空襲，橘紅色爆炸火光持續至週五凌晨，造成包含民宅與醫療設施在內的15棟建築物受損。俄軍此次攻勢意在趁寒冬來臨時切斷烏克蘭電力與暖氣系統，而烏軍近期也同樣鎖定俄羅斯能源設施進行反擊。烏東前線局勢持續惡化，波克羅夫斯克等後勤樞紐面臨失守危機，總統澤倫斯基親赴前線視察軍情並慰問學童，展現全國軍民一心的決心，而克里姆林宮則嘲諷烏克蘭終將被迫談判。

廣告 廣告

俄烏雙方互相攻擊對方重要設施，局勢日益緊張。靠近黑海的俄羅斯克拉斯諾達邊疆區煉油設施成為烏軍攻擊目標，遠方竄出巨大火球。前美國國防部副助理部長Evelyn Farkas表示，如果烏克蘭摧毀越來越多的石油設施，普丁就沒有油可用，軍方也無油可供，也就沒油賺錢，這對普丁也是一種壓力。

同時，位於俄羅斯的奧廖爾啟動防空系統，攔截烏克蘭無人機與飛彈來襲，碎片殘骸伴隨火光紛紛從天而降。烏軍於週四發射包括「火鶴」巡弋飛彈，加大火力攻擊俄羅斯在烏克蘭境內佔領的數十個目標，因為烏東前線戰況極為不樂觀。

俄軍使用「2S5風信子152毫米自走砲」鎖定烏軍陣地攻擊，近期狂轟烏克蘭中部第聶伯羅彼得羅夫斯克，俄羅斯士兵還在當地村莊插旗，單方面宣告佔領。目前情勢最危急的是烏克蘭後勤樞紐波克羅夫斯克。Evelyn Farkas指出，紅軍城為俄軍提供了另一個立足點，讓他們得以再次逐步滲透到烏克蘭前線地區，對烏克蘭人來說並非好事。

為了防止東部戰線一一被擊破，澤倫斯基於週四特別視察仍在堅守札波羅熱的烏軍第65獨立機械化旅指揮部。他感謝士兵們的付出，表示已與指揮官溝通，將盡一切努力增援，並了解他們面臨的問題，實際上各條戰線都面臨著同樣的問題。

除了前往前線重振軍心，澤倫斯基還造訪了建在防空避難所的學校。學生們單純的笑容如同冬日裡的暖陽，讓人暫時忘卻無情戰火。澤倫斯基表示，他來到建在避難所的學校，看到孩子們努力學習，這對烏克蘭的未來至關重要。

儘管澤倫斯基展現烏克蘭全國軍民一心的決心，克里姆林宮發言人培斯科夫卻嘲諷表示，烏克蘭方面應該明白在這樣的背景下遲早要談判，基輔政權的處境日益惡化，屆時它的處境只會更加不利。在前線戰況不利的情況下，烏克蘭還迎來戰後第四個冬季，各方面都加倍難熬。

更多 TVBS 報導

俄趁濃霧再滲透紅軍城 札波羅熱3聚落也失守

烏菜鳥兵立功！連殺一個排俄兵 俄試射「海燕」核動力彈

奪城戰！上千俄兵潛入「紅軍村」 烏特戰部隊苦戰守城

烏「海馬士」擊俄國西部水壩 至少千人撤離防洪水來襲

