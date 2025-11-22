4300年前「宮城」再現！陸山西考古發現「宮殿式」建築群

因發現三重環壕而備受關注的山西沁水八里坪遺址，今年考古發掘再傳重大突破。考古人員在中壕溝內發現約4300年前營建的一組高等級建築群基址，進一步驗證中壕溝內圍合的區域是該聚落核心建築區，功能類似於陶寺遺址的宮城。

山西沁水八里坪遺址挖掘的一組「宮殿式」建築群基址。（圖／翻攝《新華社》）

《新華社》21日報導，日前記者自大陸山西省考古研究院獲悉，山西沁水八里坪遺址再傳重大突破。

八里坪遺址位於山西省晉城市沁水縣鄭莊鎮八里村與廟坡村之間，自2020年起開展了連續的調查、勘探及發掘工作。考古發現的內、中、外三重環壕，不僅是防禦工事，更是當時社會秩序和等級制度的體現。其中，在內壕溝內發現一處距今約4300年前營建的三連間夯土建築基址；在中壕溝內也發現一處同時期的高等級建築基址，面積達700餘平方米。

廣告 廣告

今年，考古人員在這處700餘平方米基址的東部偏南五六米處，又發掘了一處200餘平方米的高等級建築基址。這些建築的營建時間、營建方式基本相同，而且都在基址廢棄堆積內出土了高等級遺物。專家推測，新發現的基址是相鄰基址的附屬建築。

山西省考古研究院副研究館員、八里坪遺址考古項目負責人趙輝表示：「新的考古發現進一步驗證了中壕溝內圍合的區域是整個聚落的核心建築區，中壕溝內存在不止一處大型建築，是功能上有聯繫的一組建築群，等級應為『宮殿式』建築群。」他指出，下一步他們將繼續尋找周圍同時期的附屬建築或設施。

趙輝表示，「宮殿式」建築群的發現更加證明沁水八里坪遺址是晉東南地區（指山西省東南部）已知規模最大的新石器時代晚期遺址。它的考古發現說明該區域曾是文化交流融合的重要樞紐，文化面貌表現出融合、傳承與創新的特點。

延伸閱讀

小心！2025最具風險名人榜出爐 泰勒絲成詐團最愛冒用藝人

靠AI救命？郁方尪赴阿布達比突腹痛 「問診ChatGPT」急在國外動手術

逆轉護理師出走潮！台東醫院人力「不減反增」 院長：增福利、減瑣事