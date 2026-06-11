4350輛戰車遭摧毀！俄軍真實儲備暴跌至851輛 前線裝甲補充面臨斷炊

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無人機影片顯示俄軍坦克車隊遭到烏軍的襲擊。 圖：翻攝自烏克蘭國防部

[Newtalk新聞] 長期以來，俄羅斯的戰車儲備常被外界視為取之不盡的戰略縱深。然而，根據開源情報（OSINT）分析師 @Jonpy99 於 6 月 9 日發布的最新衛星影像分析指出，俄羅斯的戰車庫存正以遠超官方宣稱的速度逼近枯竭。

分析師持續追蹤俄國各類裝甲車輛儲存基地，最新統計顯示，目前分佈在 9 個已知基地的戰車總數為 2,088 輛，涵蓋 T-54/55、T-62、T-64、T-72與 T-80 系列，另有 50 輛型號不明的戰車位於中轉設施。儘管帳面數字看似可觀，但在經過實戰可用性篩選後，俄軍的實際戰力被大幅下修。

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儘管坦克帳面數字看似可觀，但在經過實戰可用性篩選後，俄軍的實際戰力被大幅下修。 圖：翻攝自 X @Jonpy99

首先遭到剔除的是 440 輛 T-64 戰車，由於其原產地為烏克蘭，長期面臨零組件短缺且難以融入現有後勤體系，實際上根本無法調動。此外，位於第 904 基地的 50 輛未知型號戰車，因處於調撥中轉狀態，亦被排除於戰略儲備之外。

扣除上述車輛後，剩餘的 1,598 輛戰車同樣面臨嚴峻考驗。衛星影像揭露，多數戰車長期露天存放，不僅嚴重生鏽老化，更有大量車體因「拆件化」以供應前線維修而遭受結構性損壞。例如在第 769 基地，約 200 輛 T-62 停放近兩年未曾移動；而第 349 基地內的 250 輛基礎型 T-72 雖曾受檢，卻始終未投入實戰，暗示其技術狀態已無法滿足作戰需求。更甚者，本應優先部署的 T-72B 與 T-80 系列，亦因周遭車輛被抽空而淪為零件供應車，現場甚至出現約 30 輛被完全拆空、準備改裝為 BREM-80 裝甲搶修車的無砲塔車體。

T-64的原產地是烏克蘭，再加上長期存在零件短缺問題，以及與現有後勤體系整合的困難，實際上根本無法為俄軍所用。 圖：翻攝自 X @Jonpy99

在層層過濾後，分析師斷言俄軍實際可用的戰車僅剩約 851 輛，且多為最老舊、保存極差的 T-62 及 T-54/55。他在報告末尾直言：「所以，是的，不多了。」這與先前記錄俄軍已損失超過 4,350 輛戰車的數據形成強烈對比。

此外，分析指出若不大量動用剩餘庫存或重啟全新製造，鄂木斯克運輸機械廠（Omsktransmash）用於升級的 T-80 底盤將在約 12 個月內耗盡。屆時，俄軍裝甲部隊在長期消耗戰中仰賴翻修舊車的後勤邏輯，恐將面臨根本性的崩潰。

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俄羅斯仍然具備新坦克製造能力，並且仍在生產。 圖：翻攝自 X @Jonpy99