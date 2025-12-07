44年前遭兵變！台南翁申請低收補助驚見「多了3子女」 DNA鑑定結果揭真相
台南一名黃姓男子在當兵期間遭劉姓前妻「兵變」，事隔44年，他年老申請中低收入戶補助與老人津貼時，竟從公所資料發現，名下多出3名從未見過的子女，其中2名女兒更疑似是在仍具婚姻關係期間由前妻所生。黃男憤而提出否認子女之訴，台南地院依DNA鑑定結果裁定，這2名女兒均與黃男無血緣關係。
兵變後分居多年
黃姓男子與劉姓女子於1978年結婚，隔年他入伍服役。1980年劉女離家未歸，兩人自此分居，直到1986年才協議離婚。分居期間，劉女先後生下3名子女，但戶政資料均登記黃男為父，而黃男對此完全不知情。
申請補助驚覺「多了3個孩子」
2024年10月，年邁的黃男前往台南市新化區公所申請中低收入戶老人津貼，承辦人調閱戶籍資料時才發現，他名下竟多出3名子女。黃男當場強調這些孩子都不是他的，從婚姻存續期間推算，其中2名女兒疑是在仍屬婚姻關係時出生，另名兒子則是在離婚前後其他時間出生。
DNA鑑定：2女均與黃男無血緣
為釐清真相，黃男向法院聲請否認親子關係。台南地院家事法庭委託成大醫院婦產部分子遺傳室進行DNA鑑定，結果顯示兩名女兒與黃男並無血緣關係，親子關係機率為0。雙方也未對鑑定結果提出爭議，均同意法院依此裁定。
法院：程序合法 確定非婚生女
法院審酌民法「婚生子女推定」及「否認子女」相關規定後認定，黃男於2024年11月收到區公所回函，始首次明確知悉名下竟有3名子女的戶籍登記，並在法定2年期間內提出否認子女聲請，程序並無瑕疵。
根據DNA結果及雙方合意內容，台南地院裁定確認2名女兒均非黃男所生，否認其婚生女身分，解除多年來錯置的親子關係。
