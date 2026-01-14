44年前鬼門關救回！混元禪師仍不幸病逝 一生纏鬥糖尿病..2檢查可預防

曾在陳水扁總統執政時期被視為「國師」的唯心聖教創教宗主「混元禪師」，於13日逝世，享壽81歲。混元禪師患有糖尿病，1982年因罹患腎臟萎縮症，當時一度病危，重病痊癒後入道修行。2024年他斥資近13億元仿總統府外觀興建唯心大禮堂時，已需乘坐輪椅，無法久站且需人攙扶。

「混元禪師」(左)曾擔任陳水扁的國策顧問，常年 患有糖尿病， 13日不幸逝世。（圖／陳水扁臉書）

烏日林新醫院指出，糖尿病為國人最常見的洗腎主因，目前接受洗腎的病人中，竟有25%至45%是因罹患糖尿病而走上洗腎之路。因糖尿病腎病變而導致腎功能下降的速度，每年竟約有12ml/min，與非糖尿病患者的腎功能退化相比，糖尿病患者提早洗腎的機率高上許多。該院在臨床上一定會要求糖尿病患者應定期檢查抽血、驗尿，來檢查腎功能與蛋白尿的程度。

廣告 廣告

腎絲球過濾率(eGFR)的數值可顯示出腎臟的功能，正常的腎絲球過濾率為120 ml/min，如果腎絲球過濾率小於15 ml/min，即為末期腎臟衰竭。烏日林新醫院指出，慢性腎臟病依腎絲球過濾率分為五期。

第1期腎絲球過濾率大於90ml/min，屬於腎功能正常或輕微受損，需要注意飲食、控制血糖與血壓。

第2期腎絲球過濾率60至89ml/min，為腎功能輕度受損，需要控制好血糖、血壓，定期接受腎功能檢查。

第3期腎絲球過濾率30至59ml/min，屬於中度慢性腎衰竭，需積極與腎臟科醫師配合，減緩腎臟衰竭。

第4期腎絲球過濾率15至29ml/min，為重度慢性腎衰竭，需積極治療，減緩進入第5期腎臟病變的速度。

第5期腎絲球過濾率小於15 ml/min，已是末期腎臟衰竭，需洗腎或腎臟移植。

糖友需早期偵測「尿液微量白蛋白」，早期診斷腎臟病變，早期治療。 （示意圖／Pixabay）

根據三軍總醫院衛教資料，糖尿病患需控制良好血糖、血脂和血壓。並每年至少接受一次眼科的基本檢查，包括：視力檢查、眼底視網膜檢查、眼壓測量。同時要注意足部護理，經常檢查足部，選擇合適鞋襪，預防足部受傷。因末梢神經病變且下肢血液循環較差，尤其夜間、冬天、下雨/濕氣重時，更應加強防護。

糖友也要早期偵測「尿液微量白蛋白」，早期診斷腎臟病變，早期治療。同時定期至合格醫療院所檢查治療，按時服藥，切勿自行採用草藥偏方。

延伸閱讀

40年前曾是鍾東錦辯護律師 陳水扁讚改悔向上很勵志

高雄爆「台電噩耗」！疑員工慘遭鐵捲門夾死

小綠造反？時力長文轟賴清德「自廢武功」 網友酸：忘切帳號