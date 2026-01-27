44檔台股ETF同創高! 00927今年飆漲20.95%奪冠

股市配圖。廖瑞祥攝



台股氣勢如虹再創新高，連帶台股ETF績效表現也紅通通，統計81檔台股ETF有44檔超過一半檔數收盤價同步創下新高，預估共2633661位受益人投資賺錢笑呵呵。進一步觀察這44檔中，受益人數五萬以上、今年來績效表現以群益半導體收益(00927)上漲20.95%漲幅居冠最出色，為今年來價量齊揚的台股ETF人氣績效王。

其他包括主動群益台灣強棒(00982A)、主動群益科技創新(00992A)、主動統一台股增長(00981A)、主動復華未來50(00991A)、主動野村臺灣優選(00980A)、富邦台50(006208)、中信關鍵半導體(00891)、統一台灣高息動能(00939)、國泰台灣領袖50(00922)、群益台ESG低碳50(00923)..等均有上榜。整體來看，科技型與主動式台股ETF表現相對出色。

群益投信台股ETF研究團隊表示，大盤在創高後更益顯震盪，更凸顯主動選股、靈活調整的重要性。台股類股輪動快速、個股波動性大，預期台股指數傾向高檔震盪，主動式台股ETF可在盤勢多空之際來回靈活操作，而科技半導體題材更是不可或缺的投資產業，相關題材ETF更值得關注。短期來看，台股農曆年節前預期將維持上漲的格局，可逐步分批佈局成長動能與基本面良好的中長線趨勢標的。

群益半導體收益ETF經理人謝明志謝明志強調，台股基本面穩健的產業與族群仍具備顯著的布局價值。AI科技產業持續成為市場資金追逐的焦點，帶動相關供應鏈的成長熱潮。台灣因科技供應鏈完整，於全球AI大勢中扮演重要供應商角色，在AI應用持續擴大範圍下，有助支持科技廠獲利成長態勢延續，台灣科技股可望持續從中受惠。

主動群益科技創新ETF經理人陳朝政指出，參考近十年經歷，大盤2月上漲機率超過70%，加上NVIDIA將於農曆年後公布財報，預期將持續推升相關類股上漲。2026年，AI仍是市場關注的核心投資主題，但焦點已明顯從大型CSP廠商，逐步轉向支撐AI運算擴張的能源與基礎設施供應鏈，顯示市場正由「算力核心」轉向「算力底層支撐」的結構性轉變。電子類股當中可重點關注電力、散熱與高速傳輸三大領域，持續看好掌握技術優勢、毛利結構穩定且有AI成⾧題材支撐的標的。

